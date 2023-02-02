防治空汙 環署擬訂大戶費率

為推動空汙減量，環保署昨（1）日預告空汙費率修正草案，同時祭出棒子與蘿蔔。新增大戶費率，並調升空汙季費率，影響上千家業者；但也同時擴大減量優惠，從原本最高打八折調整為打七折。希望透過費率差異促進空汙減量，目標今年下半年上路，但仍要視後續研商結果而定。

空保處長蔡孟裕表示，此次新增一個級距的大戶費率，約影響51家大戶；調升空汙季費率，則約2,000家業者受影響。包括石化業、電力業、半導體、面板業、塑膠業、金屬製造業、鋼鐵業等產業，每年合計約增加6.5億元空汙費，每年共減少1.5萬噸空汙排放量。

每年第4季到隔年第1季為空汙季，固定汙染源排放常受氣候影響不易擴散，使空品惡化，環保署自2017年起，針對空汙費實施季節性差別費率徵收機制，促使公司場所在空汙季降低排放。

此次修法則進一步強化經濟誘因，首先收費費率從原本現行三級費率增加一級，成為四級費率，同時調升空汙季費率。

針對公私場所配合將空汙季的空汙排放調整到第2季、第3季者，也擴大獎勵機制。現行規定，若空汙較基準年（一律以2014至2016年為準）三年同期平均減量二成以上，最高給予八折優惠；未來基準年調整為繳費年度的前三年平均，減量三成以上，給予七折優惠。

此外，此次修法也調整廢氣燃燒塔費率及計算方式，並檢討有害空氣汙染物種費率。