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家電用再生塑膠 享綠色費率

經濟日報／ 記者翁至威／台北報導

環保署昨（1）日預告家電等回收清除處理費綠色費率，若採用25%以上的塑膠再生料，製造商、進口商等責任業者的回收清除處理費可打八五折，估每年減少1,700噸原生塑膠使用，每年減碳4,600噸。

環保署表示，配合2050淨零轉型的資源循環零廢棄關鍵戰略，針對電子電器類電視機、冷暖氣機、洗衣機、電冰箱、電風扇，以及資訊物品類可攜式電腦、主機、顯示器、印表機、鍵盤等物品，在今年7月1日至2025年6月30日共兩年間，優先開始在產品中添加25%以上塑膠再生料，經審查符合條件者，徵收費率將給予八五折優惠，促使業者製造或輸入相關物料循環的電子產品。

資源回收基管會執秘王嶽斌表示，試辦兩年後將視推動狀況，再提出後續鼓勵措施，未來將考量納入「以租代買」商業模式、維修度指數達一定標準等，也可享綠色費率。

除此次新增的綠色費率外，環保署過去也已針對環保標章產品，可享有徵收費九五折優惠。

若以超過27吋的液晶電視為例，原本回收清除處理費每台373元，若為環保標章物品每台355元，若採合規塑膠再生料物品則降到每台318元。若同時符合環保標章、添加塑膠再生料達標，則擇優適用八五折。

環保 電視 冰箱

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