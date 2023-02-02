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海能47支風機 安裝完成
海能風電團隊（Formosa 2）昨（1）日宣布，苗栗外海的海能離岸風場已於1月31日晚間完成全數、47支風機安裝工程，接下來將持續推進風機試運轉與後續竣工作業。經濟部能源局指出，海能風場為離岸風電第二階段潛力場址首座完工的完整風場。
海能風場位於苗栗縣外海4至10公里，由47支、西門子歌美颯製造生產的8MW（百萬瓦）風機所組成風場，總裝置容量為376MW，每年所產的電力可為約38萬戶家庭提供潔淨風能。
該風場由捷熱能源、麥格理綠投資集團，以及前身為上緯新能源的風睿能源共同合作開發，分別持股比率為49%、26%及25%。
海能風電表示，儘管台灣冬季天氣狀況極具挑戰性，海能風電攜手合作夥伴克服多項困難，並戮力推動工程作業，在去年完成所有水下基礎與海纜安裝作業後，順利讓47支風機矗立於苗栗外海，現已有八成以上的風機開始送電。
海能風電專案總監Tiemen Maebe表示，隨著風機成功安裝完成，海能風電將穩健朝商轉及運維階段邁進。
海能風電除持續與光宇工程、台灣世曦工程、中興工程等本地顧問公司合作，也和成大、海洋大學、台大等大專院校共同進行風場環境調查與分析。
海能風場原訂2020年完成併網，但經濟部行政契約保留，離岸風電開發商可選擇在應併網年度先安裝50%風機或全數水下基礎，隔年再完成實質併網，故海能風場可在2021年底前完成併網。
海能風場2020年提展延申請，經濟部核准展延半年，但疫情仍影響風場進度，業者二度申請展延，但迄今尚未核准。有關海能風電展延的進度，截稿前未獲回應。
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