特別預算分配比例曝光 政院將撥補勞保基金300億元

行政院長陳建仁今（1）日率同副院長鄭文燦及秘書長李孟諺赴立法院拜會民進黨團、國民黨團、民眾黨團及時代力量黨團。陳建仁表示，行政院已在上月12日通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，並送交立法院審議；這次疫後特別條例草案也規劃挹注約300億元經費至勞保基金之中。

陳建仁在拜會各黨團時表示，感謝各位委員給予諸多建議與指教，期盼台灣愈來愈好，成為溫暖而堅韌的國家；而在這段疫後堅韌重建的過程中，希望各黨團能給予支持，儘速審查通過疫後特別條例及特別預算案，以回應人民期待，讓全民共享經濟成果，並加速台灣疫後復甦。

經濟發展方面

陳建仁指出，政府在疫情期間持續擴大內需，並加強推動僑外投資、臺資與外資回流投資臺灣，已展現相當成效；此外，政府亦加強推動公共投資，在疫情肆虐全球、衝擊世界經濟之際，臺灣經濟卻展現亮眼表現，也讓政府能進一步善用歲計賸餘與全民共享經濟成果。

照顧弱勢方面

陳院長強調，有鑑於社會各階層受到COVID-19疫情影響程度不盡相同，因此政府體恤民眾需求，在符合社會公義前提下，在此次疫後特別條例草案中，將歲計賸餘做最好的規劃，除全民普發現金6千元外，也加強經濟及社會韌性規劃，並照顧受疫情影響較大的中小企業與商家、中低收入戶及偏鄉民眾。行政院後續將提出完整預算規劃送請立法院審議，至盼讓弱勢族群得到最溫暖的照顧。

解決少子女化及低薪方面

陳建仁表示，近年來基本工資月薪已調整達31.9%，未來政府將著重在產業升級，並盼透過產業升級，同步提升年輕人的薪資。另針對部分中小企業雖面臨缺工問題，但仍有部分年輕人無工作機會，政府也會提出缺工補貼計畫，讓受疫情影響而失去工作的民眾能夠再回到職場。此外，政府也會持續加強既有結婚補助與育兒津貼，營造讓年輕人敢生、樂養的育兒環境。

居住正義方面

陳建仁指出，行政院與立法院皆相互合作，打炒房、平抑房價，包括房地合一稅制改革、通過「平均地權條例」、租金補貼、社會住宅、房市不當行為管控，以及金融監督管理委員會配合中央銀行信用管制等措施，政府也正在研議使用權住宅等相關政策，希望讓年輕人能住得起房子，甚至買得起房子，也請立委們與行政院一起努力，讓這個世代的居住正義能夠實現。

勞保年金改革方面

陳建仁表示，政府近2年已撥補勞保基金近800億元，包括去（2022）年300億元、今（2023）年450億元，此次疫後特別條例草案也規劃挹注約300億元經費至勞保基金之中。去年受疫情衝擊及國際金融情勢影響，勞保基金虧損較高，今年政府將持續編列預算並研議相關政策，使勞保制度愈發健全並永續發展，保障勞工應得權益，絕不會讓台灣1,000多萬名勞工受到影響。

穩定物價方面

陳建仁表示，行政院穩定物價小組由行政院副院長擔任召集人，並定期召開穩定物價小組會議發揮功能，最近一次會議於農曆春節前召開，行政院也會持續關注國內物價情形。陳院長進一步指出，物價穩定與全球供應鏈密切相關，根據國際貨幣基金（IMF）預估，儘管COVID-19疫後的經濟成長將逐漸放緩，物價可能逐漸恢復穩定，但政府仍會持續維持國內物價穩定，讓全民都能生活在幸福美滿的環境中。

交通安全方面

陳建仁表示，交通安全至關重要，政府極為重視，希望在交通安全上，能有更有效的改善。因此行政院目前已召開專案會議，針對科技執法及人行道空間等面向進行改善，並責成由政務委員吳澤成定期督導，而他也會聽取會議簡報，後續將向立法院進行相關說明；在環境保護方面，陳建仁強調，環境保護一直是他很關心的議題，政府也會積極推動修正礦業法、廢棄物清理法、交通安全條例與水土保持法等，希望與立法院共同推動。

陳建仁：政府應照顧到台灣每一位民眾

陳建仁表示，台灣擁有民主、自由、法治、人權與人道的普世價值，不僅應堅持維護，更應與全世界理念相同的國家共同分享，同時台灣也應強化自身國防實力，加強國防與民防，努力捍衛這個美麗、自由、民主的國家。英國《經濟學人》已連續2年將台灣評為「完全民主國家」之列，民主指數全球排名第8名、亞洲第1名，一旦我們無法捍衛台灣，使台灣更為堅強時，極可能導致自由民主在亞洲的發展受到大幅限制。

陳建仁指出，「沒有一個人應該被忽略」，政府應照顧到台灣每一位民眾，讓全民獲得政府所提供的照顧，我們也應彼此相愛，讓2,300萬人團結在一起，不分藍綠、不分黨派，方能打造一個更幸福、美滿、更溫暖而堅韌的臺灣，政府會對此施政目標持續努力。

最後，陳建仁強調，距離蔡英文總統第二任期屆滿，只剩不到475天，但我們絕非看守內閣，內閣團隊會努力把握當下，持續推動各項福國利民的政策，為台灣未來10年、20年打下堅韌的發展基礎，讓台灣成為溫暖而堅韌的國家，以因應未來時局的挑戰。