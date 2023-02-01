快訊

巴基斯坦清真寺恐攻逾百死 警逮數人不排除有內應

影／神秘「漩渦」穿越夏威夷夜空？研究人員相信跟「這件事」有關

這下尷尬了！美防長奧斯汀訪南韓 KF-16戰機誤射誘彈「送行」

特別預算分配比例曝光 政院將撥補勞保基金300億元

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長陳建仁今（1）日率同副院長鄭文燦及秘書長李孟諺赴立法院拜會民進黨團、國民黨團、民眾黨團及時代力量黨團。陳建仁表示，行政院已在上月12日通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，並送交立法院審議；這次疫後特別條例草案也規劃挹注約300億元經費至勞保基金之中。

陳建仁在拜會各黨團時表示，感謝各位委員給予諸多建議與指教，期盼台灣愈來愈好，成為溫暖而堅韌的國家；而在這段疫後堅韌重建的過程中，希望各黨團能給予支持，儘速審查通過疫後特別條例及特別預算案，以回應人民期待，讓全民共享經濟成果，並加速台灣疫後復甦。

經濟發展方面

陳建仁指出，政府在疫情期間持續擴大內需，並加強推動僑外投資、臺資與外資回流投資臺灣，已展現相當成效；此外，政府亦加強推動公共投資，在疫情肆虐全球、衝擊世界經濟之際，臺灣經濟卻展現亮眼表現，也讓政府能進一步善用歲計賸餘與全民共享經濟成果。

照顧弱勢方面

陳院長強調，有鑑於社會各階層受到COVID-19疫情影響程度不盡相同，因此政府體恤民眾需求，在符合社會公義前提下，在此次疫後特別條例草案中，將歲計賸餘做最好的規劃，除全民普發現金6千元外，也加強經濟及社會韌性規劃，並照顧受疫情影響較大的中小企業與商家、中低收入戶及偏鄉民眾。行政院後續將提出完整預算規劃送請立法院審議，至盼讓弱勢族群得到最溫暖的照顧。

解決少子女化及低薪方面

陳建仁表示，近年來基本工資月薪已調整達31.9%，未來政府將著重在產業升級，並盼透過產業升級，同步提升年輕人的薪資。另針對部分中小企業雖面臨缺工問題，但仍有部分年輕人無工作機會，政府也會提出缺工補貼計畫，讓受疫情影響而失去工作的民眾能夠再回到職場。此外，政府也會持續加強既有結婚補助與育兒津貼，營造讓年輕人敢生、樂養的育兒環境。

居住正義方面

陳建仁指出，行政院與立法院皆相互合作，打炒房、平抑房價，包括房地合一稅制改革、通過「平均地權條例」、租金補貼、社會住宅、房市不當行為管控，以及金融監督管理委員會配合中央銀行信用管制等措施，政府也正在研議使用權住宅等相關政策，希望讓年輕人能住得起房子，甚至買得起房子，也請立委們與行政院一起努力，讓這個世代的居住正義能夠實現。

勞保年金改革方面

陳建仁表示，政府近2年已撥補勞保基金近800億元，包括去（2022）年300億元、今（2023）年450億元，此次疫後特別條例草案也規劃挹注約300億元經費至勞保基金之中。去年受疫情衝擊及國際金融情勢影響，勞保基金虧損較高，今年政府將持續編列預算並研議相關政策，使勞保制度愈發健全並永續發展，保障勞工應得權益，絕不會讓台灣1,000多萬名勞工受到影響。

穩定物價方面

陳建仁表示，行政院穩定物價小組由行政院副院長擔任召集人，並定期召開穩定物價小組會議發揮功能，最近一次會議於農曆春節前召開，行政院也會持續關注國內物價情形。陳院長進一步指出，物價穩定與全球供應鏈密切相關，根據國際貨幣基金（IMF）預估，儘管COVID-19疫後的經濟成長將逐漸放緩，物價可能逐漸恢復穩定，但政府仍會持續維持國內物價穩定，讓全民都能生活在幸福美滿的環境中。

交通安全方面

陳建仁表示，交通安全至關重要，政府極為重視，希望在交通安全上，能有更有效的改善。因此行政院目前已召開專案會議，針對科技執法及人行道空間等面向進行改善，並責成由政務委員吳澤成定期督導，而他也會聽取會議簡報，後續將向立法院進行相關說明；在環境保護方面，陳建仁強調，環境保護一直是他很關心的議題，政府也會積極推動修正礦業法、廢棄物清理法、交通安全條例與水土保持法等，希望與立法院共同推動。

陳建仁：政府應照顧到台灣每一位民眾

陳建仁表示，台灣擁有民主、自由、法治、人權與人道的普世價值，不僅應堅持維護，更應與全世界理念相同的國家共同分享，同時台灣也應強化自身國防實力，加強國防與民防，努力捍衛這個美麗、自由、民主的國家。英國《經濟學人》已連續2年將台灣評為「完全民主國家」之列，民主指數全球排名第8名、亞洲第1名，一旦我們無法捍衛台灣，使台灣更為堅強時，極可能導致自由民主在亞洲的發展受到大幅限制。

陳建仁指出，「沒有一個人應該被忽略」，政府應照顧到台灣每一位民眾，讓全民獲得政府所提供的照顧，我們也應彼此相愛，讓2,300萬人團結在一起，不分藍綠、不分黨派，方能打造一個更幸福、美滿、更溫暖而堅韌的臺灣，政府會對此施政目標持續努力。

最後，陳建仁強調，距離蔡英文總統第二任期屆滿，只剩不到475天，但我們絕非看守內閣，內閣團隊會努力把握當下，持續推動各項福國利民的政策，為台灣未來10年、20年打下堅韌的發展基礎，讓台灣成為溫暖而堅韌的國家，以因應未來時局的挑戰。

陳建仁 勞保基金 物價

延伸閱讀

院長症候群？與蘇貞昌都曾腰傷開刀 賴清德笑稱：陳建仁要小心

民眾黨團提訴求 陳建仁允諾讓人民生活更好

新內閣操盤手是鄭文燦？郭正亮曝原因 預言陳建仁會回中研院

陳建仁：行政團隊不是看守內閣 要為台灣打下堅韌基礎

相關新聞

無薪假情勢回升！千家業者減班影響上萬名勞工 製造業、旅行社增最多

農曆開春，無薪假情勢出現一波回升走勢。勞動部今（1）日發布最新減班休息（俗稱無薪假），目前有2,274家、15,190人...

NCC今年立法涵蓋4法案 OTT TV聚焦消費者權益

NCC（國家通訊傳播委員會）今年規劃的立法計畫中，涵蓋4個法案、9個法規命令、1個行政規則，NCC表示，預計將針對廣播電...

慘！去年勞動、國保、退撫三大政府退休基金合虧4,297億元

根據勞動部勞動基金運用局、銓敘部公務人員退撫基金管理委員會發布最新資訊，去(2022)年全年，包括勞動基金、國保基金及退...

媒體議價草案 2月將首度走進立法院、啟動立法程序

討論許久的媒體議價草案，終於要在今年2月走進立院會期，由民進黨立委范雲、林楚茵以及國民黨立委李貴敏分別提出三種版本的媒體...

媒體議價 三立委預計2月份將正式對外提出媒體新聞議價立法

討論許久的媒體議價草案，終於要在今年2月走進立院會期，由民進黨立委范雲、林楚茵以及國民黨立委李貴敏分別提出三種版本的媒體...

工業生產指數連四黑 2022全年保住微幅正成長

經濟部統計處今（1）日公布12月工業生產統計指數為129.62，年減7.93%，連續四個月負成長，全年年增0.88%，保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。