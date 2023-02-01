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空汙大戶注意！環署修空汙費率、蘿蔔棒子並進

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
空汙示意圖。報系資料照／記者黃仲裕攝影
空汙示意圖。報系資料照／記者黃仲裕攝影

為推動空汙減量，環保署今（1）日預告空汙費率修正草案，祭出棒子與蘿蔔。棒子方面，新增大戶費率，並調升空汙季費率；蘿蔔方面則擴大減量優惠，從原本最高打八折調整為打七折。希望透過費率差異促進空汙減量，目標今年下半年上路，但仍要視後續研商結果而定。

空保處長蔡孟裕表示，此次新增一個級距的大戶費率，約影響51家大戶；調升空汙季費率方面，則約2,000家業者受影響。包括石化業、電力業、半導體、面板業、塑膠業、金屬製造業、鋼鐵業等產業，每年合計約增加6.5億元空汙費，每年共減少1.5萬噸空汙排放量。

每年第1季、第4季為空汙季，固定汙染源排放常受氣候影響不易擴散，使空品惡化，環保署自2017年起，針對空汙費實施季節性差別費率徵收機制，促使公司場所在空汙季降低排放。

此次修法則進一步強化經濟誘因，首先收費費率從原本現行三級費率增加一級，成為四級費率，同時調升空汙季費率。

以氮氧化物為例，原本最高費率級距為季排放量超過24公噸者，在一、三級防制區的空汙季每公斤為12.5元；修法後新增級距，同樣防制區的空汙季，逾24公噸、未滿250公噸者，費率提高至每公斤14元，逾250公噸則每公斤16元。

其餘如硫氧化物、揮發性有機物、粒狀汙染物等，大戶費率或空汙季費率每公斤也有約2元到10元不等的調升。

此外，針對公私場所配合將空汙季的空汙排放調整到第2季、第3季者，也擴大獎勵機制。

現行規定，若空汙較基準年（一律以2014至2016年為準）三年同期平均減量二成以上，最高給予八折優惠；未來基準年調整為繳費年度的前三年平均，例如2023年為繳費年度，就是以2020到2022年三年平均為基準，減量達三成以上，給予七折優惠。

此外，此次修法也調整廢氣燃燒塔費率及計算方式，並檢討有害空氣汙染物種費率，調整戴奧辛與重金屬費率十至20倍等，促使業者減少有害空汙排放。

蔡孟裕表示，今日草案預告期為60日，預告結束後會再舉行研商會，聆聽各界意見，目標盼今年下半年能上路，但實際仍要視各界意見蒐集情形而定。

空汙

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