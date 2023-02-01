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疫後好消息 零售、餐飲2022下半年超旺全年營收創高

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導

經濟部統計處今（1）日公布12月及2022年批發、零售及餐飲業營業額，由於下半年防疫措施逐漸解封，批發、零售、餐飲業三業全年營業額創歷史新高，餐飲業更出現雙位數正成長。

統計處統計，12月批發業營業額為1兆522億元，年減5.6%；雖然年底批發業連續兩個月負成長，全年營業額12兆7013億元，年增4.4％，主因受國際經貿動能走弱，客戶去化庫存減緩拉貨力道，加以上年同月比較基期相對偏高。

12月零售業營業額4030億元，年增9.4%；全年營業額4兆2815億元，年增4.7%，扣除消費者物價指數（CPI）商品類年增率3.6%，全年營業額實際年增3.8%。主因受惠歲末促銷以及112年農曆春節較上年提前，年貨、禮盒等採買提前浮現，加以天氣轉冷拉升保暖商品買氣。網路銷售額部分，去年全年網路銷售額為4930億元，創有統計以來新高，年增10.9%。

12月餐飲業營業額876億元，年增13.8%；全年營業額8653億元，年增18.9％，扣除CPI外食費年增率5.8%，全年營業額實際年增13.1%。主因受惠耶誕、跨年商機挹注，企業復辦尾牙及年菜、禮盒提前預購效應，加以天氣降溫，熱飲需求增加，以及航班旅運人數回升，帶動空廚餐點需求增加。

統計處副處長黃偉傑指出，餐飲業在去年下半年管制措施逐漸解封之後，消費力道一直持續，預估今年成長幅度也會一直延續下去。去年三業全年營業額皆創歷年新高，可見消費力道已經回升、超越疫情水準，他認為，除非有另一個變數發生，否則不會有太大影響；而接下來最大變數是物價影響，不過，現在看來通膨有趨緩，同時基本工資調漲、報稅免稅額等可支配所得提高等，以及接下來政府預計發放6000元，消費力道應可持續。統計處預估，今年1月除了批發業可能持續負成長15.2到12.2％之外，零售業預估年增1.8到4.8%、餐飲業預估年增26.4到29.4%。

餐飲業 消費者物價指數

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批發、零售、餐飲2022年營收 全數創歷史新高

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