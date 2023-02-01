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致茂提告惠特侵權敗訴、再提上訴 惠特：依法進行答辯

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導

去(2022)年設備廠致茂（2360）對惠特（6706）提起侵害專利權損害賠償訴訟，指出惠特侵害致茂LED量測專利，請求1000萬元賠償，該案在今年1月時，惠特已公告，該公司接獲智慧財產及商業法院判決惠特不構成侵害致茂電子專利的勝訴判決書，不過，致茂近日再提出上訴，惠特今(1)日表示，公司將依法進行答辯。

去年第2季設備廠致茂以中華民國第I43129號專利向惠特提起訴訟，對惠特提起侵害專利權損害賠償訴訟，指出惠特侵害致茂LED量測專利，請求1000萬元賠償。

惠特（6706）也在今年1月10日公告，該公司已接獲智慧財產及商業法院111年度民專訴字第44號判決書，判決惠特不構成侵害致茂電子專利，不過，對此案近日致茂再提出上訴，今日惠特公告，後續將依法進行答辯，且公司營運正常，對公司財務、業務無重大影響。

致茂 LED

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