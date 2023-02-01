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「矽谷科技業裁員6萬人...台灣會嗎？」國發會主委龔明鑫這麼說

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
國發會主委龔明鑫表示。記者杜建重／攝影
國發會主委龔明鑫表示。記者杜建重／攝影

美國科技業今年慘遇寒冬，媒體報導矽谷科技業已裁員6萬人，台灣會發生相同情形嗎？國發會主委龔明鑫今天接受訪問時表示，目前看起來還好，而且如果製造業釋出入力，馬上會被觀光業吸收，由於存貨去化是短期現象，無論是中小企業或出口產業，都不會願意裁員。

社群巨頭Meta、推特Twitter、電商巨擘亞馬遜，及科技巨擘Google等都難逃大裁員命運，台灣出口也遇逆風，外界關心台灣科技業是否也會步入相同情況？

龔明鑫表示，就業是經濟落後指標，對台灣來說，比較好的是，如果製造業釋出來會被觀光業吸收，但因為存貨去化是短期現象，去化完畢後，訂單又會回來，無論是中小或出口產業都不太願意把員工釋出。

至於廠商是否會先以無薪假處理?龔明鑫回答「是」，他說，無薪假人數是有增加，但也增加不太多；目前看起來比較好跡象是領先中的領先指標都慢慢回溫，例如PMI（採購經理人指數）已經止跌，台經院產業營業氣候測驗點也有反彈，中央大學消費者信心指數（CCI）也有回升，就業市場看起來還好，因為員工一旦釋出，要找回來比較辛苦，現階段大家應該不會願意裁員。

裁員 科技業 龔明鑫

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