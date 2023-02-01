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普發現金6000元何時能領？柯建銘：推估最快4月第二周

6,000元發放時間曝光 柯建銘：最快4月第二周

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長陳建仁、副院長鄭文燦今（1）日前往立法院拜會朝野黨團，陳建仁指出，今日來拜會四個黨團就是希望立法院能夠支持行政院所提的預算案，讓普發現金特別案能夠盡快通過。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，預算案估將在4月4日完成三讀程序，大約在4月第二周發現金。

對於普發現金議題，目前由行政院所提出的特別條例草案仍在立法院，尚未通過三讀，為此陳建仁今日特別前往立法院拜會朝野黨團，期盼獲得各黨團的支持。

柯建銘今表示，「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案最快將於2月17日表決，若是順利，行政院會將在2月23日通過特別預算案，並將預算案送來立法院，立法院估將於3月3日將該案付委審查，同時還須經閣揆備詢等程序，約需要1個月的時間，這樣算起來應該會在4月4日那周完成預算案三讀程序。

至於發放時間點會落在何時？柯建銘預估，「大概4月第二周吧」，相差無幾啦，陳建仁對於這個程序也非常了解，但立法院仍須處理一事：預算案付委審查時，立法院必須先選出召委，各委員會重新組合，才能可以進行審查，時程必須同步配合。

立法院 陳建仁

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