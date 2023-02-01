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和泰元月市占率39% 獨占鰲頭

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
和泰汽車總經理蘇純興。圖／和泰汽車提供
和泰汽車總經理蘇純興。圖／和泰汽車提供

今年1月份台灣汽車總市場受到10天年假的影響，最終來到34,788台（年減14%）；雖然各車廠加大販促力道刺激買氣，但整體工作天數較少，加上進口車來車整備不及，整體領牌數略低於預期。

元月台灣車市掛牌只有34788台，稍微低 於原先龍頭和泰車的預估；主要是Tesla之前預估它會領牌1500台以上，結果只有69台，另外工作天數太少，一些進口車也來不及整備。預期2月的車市規模約在2.7萬台左右。

不過，和泰汽車的表現可謂異軍突起，在1月份領牌台數為13,505台(年減5%)，市佔率高達38.8%，不但持續穩居國內市場龍頭，也締造元月單月市佔率的歷史次高。

其中，TOYOTA品牌在TOWN ACE廂型車上市熱銷的帶動下，單一品牌登錄11,861台，市佔率上升至34.1%；旗下冠軍車款COROLLA CROSS本月持續熱銷3,202台，再次稱霸全車種銷售冠軍；同時超過千台以上的車款還包括了RAV4、ALTIS、YARIS 和TOWN ACE等4款車輛，實屬罕見。另外值得關注的還有其旗下純電動車bZ4X在1月份的領牌數亦來到201台，躍居為本月市場純電動車銷售量的NO.1。

展望2月，雖然經濟面上仍充滿不確定性，但在消費者汰舊換新的買氣依然持續，以及晶片供應問題持續獲得緩解，部分車廠可望加速交付等待已久的訂單的情況之下，全月總市場預估為27,000台，比去年增加11%。和泰汽車2月份銷售計劃為10,000台，市占率37%。

TOYOTA二月份亦將延續「TOYOTA 酷炫豪禮」限量優惠活動：入主COROLLA CROSS、COROLLA ALTIS，就送美國百年精品品牌Vitamix「全營養魔法調理機」(市價21,800元)來回饋消費者。

車市 電動車

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