淨零計畫 陳揆簽首份公文

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
行政院昨天舉行新卸任院長交接典禮，副總統賴清德（中）擔任監交人，卸任的蘇貞昌（左）與新任院長陳建仁（右）交接印信。記者林澔一／攝影
行政院昨天舉行新卸任院長交接典禮，副總統賴清德（中）擔任監交人，卸任的蘇貞昌（左）與新任院長陳建仁（右）交接印信。記者林澔一／攝影

新任行政院長陳建仁昨（31）日正式走馬上任，第一份簽署的公文就是有關「淨零排放路徑112-115綱要計畫」，總經費約743億元，顯示出蔡政府淨零排放的決心。陳建仁在交接典禮上表態，行政院長一職「將是我人生最後一個政務人員公職」，全力以赴、沒有懸念。

行政院長交接儀式昨日在副總統賴清德監交下完成，會中，賴清德提到，非常感謝陳建仁願意接下院長工作，他並借用《馬太福音》一節表示，「希望透過溫暖關懷無私奉獻的精神，讓地上的鹽能成為台灣的光」。並期許新內閣團隊能團結合作、同舟一心，在陳建仁院長帶領下，不辜負國人期待。

陳建仁則表示，感謝蔡總統的信任和託付，最後任期一年多把重擔交給我，「但不是由我一個人來擔，我要組成精實團隊，讓眾人貢獻所長」，更引用《聖經》「你們中間誰要為首的，就必須做眾人的僕人」，作為人民的公僕，真正權力就是服務，能力愈大、服務愈大，「我知道各位有不同宗教信仰，加入我們這個行政團隊，服務人民就是我們共同信仰」。

陳建仁 賴清德 內閣

延伸閱讀

陳建仁媒體初震撼 歎實問虛答沒內容

藍委質疑鄭文燦恐成「史上權勢最大」副閣揆 陳建仁這麼說

陳建仁被借調遭批「不捨49萬高薪」 中研院副院長：說法不公平

陳建仁今上任 許淑華：期待他超越黨派施政

相關新聞

M1B、M2 連四月死亡交叉

中央銀行昨（31）日公布，去（2022）年12月證券劃撥存款餘額跌破3兆元大關，落於2兆9,555億元，為六個月新低，單...

外銷訂單冷 恐陷連五黑

經濟部統計處昨（31）日公布2022年12月暨全年外銷訂單，12月訂單金額為521.7億美元，年減23.2%，為「連四黑...

淨零計畫 陳揆簽首份公文

新任行政院長陳建仁昨（31）日正式走馬上任，第一份簽署的公文就是有關「淨零排放路徑112-115綱要計畫」，總經費約74...

6,000元現金紅包怎麼花？20、30、40世代想的跟你一樣嗎？

政府發放現金6,000元的時程預估最快在2月底，根據1111人力銀行發現，20世代上班族選擇國內旅遊花光光、30世代是規劃拿去定期定額投資ETF股票、40世代上班族則不見準備拿現金的期待與雀躍，表示會先存起來。

2022全年外銷訂單「吃黑」 大陸解封後效應要看2月

經濟部統計處今(31)日公布2022年12月外銷訂單表現，訂單金額為521.7億美元，年減23.2%，為「連四黑」；全年...

外銷訂單2022全年微幅負成長 一月恐連五黑

據經濟部統計處統計，去年12月外銷訂單521.7億美元，年減23.2%，連續4個月負成長；去年全年6667.9億美元、年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。