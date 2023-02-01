淨零計畫 陳揆簽首份公文

新任行政院長陳建仁昨（31）日正式走馬上任，第一份簽署的公文就是有關「淨零排放路徑112-115綱要計畫」，總經費約743億元，顯示出蔡政府淨零排放的決心。陳建仁在交接典禮上表態，行政院長一職「將是我人生最後一個政務人員公職」，全力以赴、沒有懸念。

行政院長交接儀式昨日在副總統賴清德監交下完成，會中，賴清德提到，非常感謝陳建仁願意接下院長工作，他並借用《馬太福音》一節表示，「希望透過溫暖關懷無私奉獻的精神，讓地上的鹽能成為台灣的光」。並期許新內閣團隊能團結合作、同舟一心，在陳建仁院長帶領下，不辜負國人期待。

陳建仁則表示，感謝蔡總統的信任和託付，最後任期一年多把重擔交給我，「但不是由我一個人來擔，我要組成精實團隊，讓眾人貢獻所長」，更引用《聖經》「你們中間誰要為首的，就必須做眾人的僕人」，作為人民的公僕，真正權力就是服務，能力愈大、服務愈大，「我知道各位有不同宗教信仰，加入我們這個行政團隊，服務人民就是我們共同信仰」。