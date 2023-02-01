科技、傳統貨品 外銷皆蕭條

科技貨品、傳統貨品外銷訂單皆蕭條，也讓去年海外生產比出現異樣。往年海外生產比均維持在五成以上，也就是半數訂單於海外生產基地製造，但去年消費性電子貨品大衰退，全年平均海外生產比跌至49.9%，為13年以來新低。

此外，據去年12月外銷訂單統計，主要貨品無一呈現正成長。資訊通信產品與電子產品分別年減24.1%、20.9%；光學器材因面板價格較去年同期衰退，加上背光模組及光學鏡頭接單減少，年減逾四成。

傳統貨品則持續因全球通膨、終端需求減緩，塑橡膠製品、基本金屬、化學品及機械分別年減34.1%、 33.9%、29.4%及19.2%。而長期「萬黑之中一點紅」的礦產品，去年12月也受到油價走跌及高基期效應，年減1%，終結「連21紅」。

科技貨品、傳統貨品接連衰退，也導致長年維持五成以上的海外生產比下滑至49.9%，為全球金融海嘯以來最低。