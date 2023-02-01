外銷訂單冷 恐陷連五黑

經濟部統計處昨（31）日公布2022年12月暨全年外銷訂單，12月訂單金額為521.7億美元，年減23.2%，為「連四黑」；2022年全年外銷訂單為6,667.9億美元，接單金額雖為歷史第二高，但仍較2021年衰退1.1%，中斷連續二年正成長。

去年第4季訂單金額為1,577.1美元，年減18.1%，連續二季負成長，也讓2022年外銷訂單走勢罕見出現「溜滑梯」，最高點落在第1季，第4季則是「旺季不旺」，成為全年表現最差的季度。據經濟部統計處調查，該現象在調查歷史上僅有四次，上次發生為全球金融海嘯時期。

圖／經濟日報提供

統計處預估，2023年1月外銷訂單金額為380億美元至400億美元，年減35.5%至32.1%，恐陷入「連五黑」，顯示短期內仍無法翻轉。

據去年12月外銷訂單統計，科技貨品因2021年基期較高，再加上終端需求疲，導致消費性電子產品訂單表現黯淡；傳統貨品則同樣面臨需求轉冷及高原物料成本衝擊，接單表現落入低谷。

對於科技貨品以及傳統貨品今年能否出現翻轉？統計處長黃于玲回應，科技貨品高基期效應至少要等到今年第2季才能排除。儘管近期油價走跌、各國通膨逐漸收斂，但全球終端需求尚無明顯反彈的正向消息，傳統貨品何時能轉正仍要持續觀察。

展望未來，5G、高效能運算、車用電子等新興應用持續擴展，數位轉型需求延續，惟通膨、升息、俄烏戰爭、美中科技戰等變數持續干擾全球經濟及貿易成長力道，恐抑制外銷接單表現，後續發展仍需密切觀察。

黃于玲坦言，今年外銷訂單比去年更加難以預測，因為通膨、各國央行升息政策效益有遞延效果，雖然可讓通膨及需求降溫，但無法確定時間；再加上美中科技戰仍在持續，都會增加全球景氣前景疑慮。

據外銷訂單受查廠商對1月接單看法，按接單金額計算之動向指數為38.5，代表業者預期1月整體外銷訂單金額將較2022年12月減少。