M1B、M2 連四月死亡交叉

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
央行公布去年12月金融情況，受外資淨匯出、放款與投資年增率下降影響，M1B及M2年增率分別下降為4.14%及7.06%。 （聯合報系資料庫）
央行公布去年12月金融情況，受外資淨匯出、放款與投資年增率下降影響，M1B及M2年增率分別下降為4.14%及7.06%。 （聯合報系資料庫）

中央銀行昨（31）日公布，去（2022）年12月證券劃撥存款餘額跌破3兆元大關，落於2兆9,555億元，為六個月新低，單月大減1,040億元，且M1B與M2年增率連續四個月呈「死亡交叉」格局；對此，中央銀行官員信心喊話：「台灣資金一直都非常充裕」。

央行昨天公布去年12月金融情況，受到外資淨匯出、放款與投資年增率下降影響，M1B及M2年增率分別下降為4.14%及7.06%；去年全年，M1B及M2平均年增率分別為7.81%及7.48%。

央行經研處副處長蔡惠美表示，去年12月股價指數大跌742點，日均成交值也減少206億元，是證券劃撥存款餘額減少的主因。

圖／經濟日報提供
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央行統計顯示，去年12月活期性存款成長減緩，蔡惠美說，主要是證券劃撥存款餘額減少，以及中央銀行去年四度升息效應。

央行升息後，民眾與企業存款出現遷徙潮，紛紛從活儲與活存轉到利率較高的定儲與定存，M1B組成就是以活期性存款為主，因此去年12月M1B年增率降至4.14%，為2018年2月以來近五年新低。

M1B年增率低於M2年增率，為市場俗稱的「死亡交叉」，通常會對股市資金動能不利。

對此，蔡惠美分析，2013年至2019年間，台股大約在7,000~10,000點間波動，2020年爆發新冠肺炎疫情，台灣半導體景氣表現優異，加上各國實施寬鬆貨幣政策，市場資金異常充沛、激勵股市大幅上漲，導致「M1B年增率上漲，較M2年增率增長明顯大很多」。

不過，即使央行去年開始採取緊縮貨幣政策，M1B年增率成長減緩，但「台灣資金依舊很充沛」，代表股市下跌並非是資金動能不足所致。

至於去年12月M2年增率同步下滑，蔡惠美說，主要是去年12月，外資由前一個月淨匯入轉為淨匯出7.8億美元，另外，放款投資年增率下降，主要來自民間部門債權成長趨緩，包括對個人房貸成長率趨緩、不動產業的資金需求成長減緩，還有部分製造業出口廠商償還借款，以及銀行業為降低風險，減持公司債和股票，使投資成長率降溫。

央行

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