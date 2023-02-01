交長：桃機董座 月底異動

交通部所屬國營事業及轉投資事業董事長將有異動，交通部長王國材昨（31）日表示，桃機公司董事長任期到2月26日，屆時將會有所異動；台鐵局預定明年公司化，今年6月會敲定董事，並考量適合的董事長、總經理；華航、陽明、中華電信、台灣高鐵等轉投資事業董座，則會由行政院長陳建仁決定是否更換。

陳內閣昨日正式上任，王國材留任交通部長，在與媒體茶敘時表示，交通部三位次長都是交通專業出身，彼此溝通良好、配合佳，可以討論出好的政策來，而所屬單位的局長也都很專業，剩下一年多的時間沒有考慮要做更動。

而現任桃機公司董事長是由民航局長林國顯兼任，他於2020年2月27日上任，可說是兼任時間最長的桃機公司董事長，王國材前兩年曾向行政院推薦接任人選，但未獲政院同意，昨日他表示，林國顯桃機董事長任期到2月26日，這次有向行政院推薦人選，當天會有所異動，至於由誰接任，王國材笑說，「時間到了你們就知道了」。

王國材說，台鐵預定明年1月1日改制公司，董事會6月要成立，在董事會成立前兩個月會徵詢董事人選，並考量適合的董事長和總經理。他認為，董、總兩人可以有不同的專業，例如一人熟稔財務、一人是營運好手，兩人專業可互補，只是擔心好的人才一聽到台鐵，就不願意來。

至於交通部轉投資的事業，包括華航董座謝世謙、中華電信董事長謝繼茂、台灣高鐵董座江耀宗等，都已超過65歲，會否於新內閣上任後討論異動，引人好奇。