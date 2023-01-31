2022全年外銷訂單「吃黑」 大陸解封後效應要看2月

經濟部統計處今(31)日公布2022年12月外銷訂單表現，訂單金額為521.7億美元，年減23.2%，為「連四黑」；全年外銷訂單金額落在6,667.9億美元，年減1.1%，中斷「連二紅」。

2022年第4季訂單金額為1,577.1美元，年減18.1%，連續二季負成長；全年外銷訂單呈現「溜滑梯」，最高點落在第1季，第4季則是全年表現最差的季度。

統計處預估，2023年1月外銷訂單金額為380億美元至400億美元，年減35.5%至32.1%，恐陷入「連五黑」。

統計處表示，科技貨品去年同期基期較高，致資訊通信產品與電子產品分別年減24.1%、20.9%；光學器材因面板價格較去年同期衰退，加上背光模組及光學鏡頭接單減少，年減逾四成。

傳統貨品則持續因全球通膨、終端需求減緩，業者對於訂單集投資設備保守，致塑橡膠製品、基本金屬、化學品及機械分別年減34.1%、 33.9%、29.4%及19.2%；傳產中的「常勝軍」礦產品也因為受到高基期效應，年減1.0%，終結「連21紅」。

對於科技貨品高基期是否要等第二季才會排除，以及隨著油價走跌及通膨趨緩，傳統貨品何時出現翻轉？統計處長黃于玲表示，去年第1季科技貨品都是呈現正成長，認為至少要等到第2季才能排除基期效應。

而傳產對於終端需求疲弱反映較早，如基本金屬已連續衰退九個月、塑橡膠製品衰退11個月，認為訂單要出現翻轉仍要看終端需求表現，但目前尚無出現明顯的正向消息。

然而，塑橡膠、化學品製品在終端需求下滑情況下，卻出現海外競爭對手增產的怪象，黃于玲解釋主要來自大陸，因為過往投資遞延須增產，但全球整體還是呈現供過於求。

而在接單地區方面，美國、中國大陸及香港、歐洲及東協等四大接單地區均衰退14.7%、37.7%、23.9%及22.4%。唯有日本去年12月外銷訂單年增5.0%。

黃于玲說明，日本訂單增加主因為受到電子產品及資通信產品訂單增加；受益於車用晶片緩解，日本汽車產業逐步增加，帶動車用晶片及面板訂單；而去年下半年出現高階筆電換機潮，帶動筆電訂單。

對於美國、東協是否會維持供應鏈轉移趨勢，統計處認為，長期而言還是會出現供應鏈轉移，但受到通膨、升息、終端需求疲弱影響，步調可能會放緩。

對於大陸去年12月解封對於我國外銷訂單影響，黃于玲說，原本預估去年12月外銷訂單將衰退三成，但因為大陸全面解除清零後，其遞延效應比想像中的好，尤其是在手機訂單，最終拉回將近七個百分點。

她也提到，據國際研究機構 SMP Global預測，2023全年經濟成長率較上個月估計1.6%上升0.3個百分點達1.9%，其中大陸上調0.4個百分點，顯示大陸復甦對於全球經濟仍有正向影響。

但他也補充，因為1月遇上農曆春節，要真的了解到大陸經濟是否真正復甦至少要等到2月才會比較明朗化。

黃于玲最後表示，今年外銷訂單比去年更加難以預測，因為通膨、各國央行升息政策效益有遞延效果，雖然知道會造成通膨及需求降溫，但無法確定時間；再加上美中科技戰仍在持續，都會增加全球景氣前景疑慮，只能持續密切關注。

據外銷訂單受查廠商對1月接單看法，按接單金額計算之動向指數則為38.5，預期1月整體外銷訂單金額將較2022年12月減少。