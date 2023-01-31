鼓勵友善職場！竹市府推廣企業托兒設施受理補助 申請至2月底止

為協助勞工解決托兒問題，新竹市政府推廣企業設置哺（集）乳室與托兒措施，並配合勞動部補助辦法，今（112）年第一次補助申請將於2月28日截止。竹市府勞工處呼籲，事業單位請把握機會，照顧員工需求，營造友善職場。

榮獲新竹市特優哺集乳室認證的翔名（8091）科技表示，公司哺乳室備有蒸氣及紫外線兩種奶瓶消毒鍋、公用集乳器、母乳專用冰箱及奶瓶清洗慕斯等。並定期更新宣導專欄資訊，給予女性員工友善且無壓力的哺集乳環境。另外，提供每胎5萬元生育津貼，協助員工的育兒、托育需求，讓哺乳親善職場成為社會及家庭穩定的力量。

新竹市政府勞工處表示，新竹市居民平均年齡低，生育率更是名列前茅。竹市12歲以下兒童人數比例占總人口數超過14％，高於全國10.5％，為成為爸媽育兒的強力後盾，市府積極輔導與鼓勵企業提供員工家庭照顧措施解決勞工托兒問題，為員工打造安心工作、友善家庭的職場。

竹市勞工處長黃錦源說明，依性別工作平等法第23條規定，僱用100人以上的企業雇主需設哺集乳室、托兒設施與措施，勞工處將針對轄區內雇主進行相關輔導。凡設置哺（集）乳室最高補助新台幣2萬元，托兒設施新興建完成者最高補助300萬元，若是已設置者更新改善最高補助50萬元。雇主聘僱或委託托育人員至雇主設置指定地點，提供受僱者子女之托育服務最高補助60萬元。另外，員工子女送托的托兒津貼最高補助60萬元。

勞工處提醒，有意申請補助的事業單位，請於今年2月28日前，至企業托兒與哺（集）乳室資訊網「線上申請補助專區」，填寫申請書表上傳後，並以書面列印郵寄至勞工處（新竹市東區龍山西路99號2F）提出申請。

若這次來不及申請者，則可以提前了解準備，第二次受理申請預計在6月開始。如有疑問，可電洽勞動部免付費服務專線1955或勞工處青年發展科，諮詢電話：03-5324900。