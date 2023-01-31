全球經貿成長放緩 台經院下修2023年經濟成長率為2.58%

2023年全球經貿成長速度放緩已是必然，台經院今天發布最新經濟預測，在出口及投資前景都不看好情況下，2023年國內經濟成長率下修為2.58%，較上次預測下修0.33個百分點。台經院表示，出口與投資力道明顯放緩，將由民間與政府共同支撐台灣2023年經濟表現。

台經院表示，2023年全球經貿成長速度較2022年放緩，受到主要國家經濟表現疲弱，終端消費性電子產品需求下滑，廠商去化庫存時間較預期更長，影響企業投資步調，設備投資意願轉為保守，資本支出較先前規劃放緩，還好政府2023年公共建設預算規模接近6,000億元，創歷年新高，故預估2023年整體固定資本形成成長率為2.84%，較前次預測時下修0.44個百分點；其中民間投資成長率為2.30%，較前次預測時下修0.53個百分點。

在貿易方面，受惠於全球經濟下行風險升溫，終端商品需求走弱，加以企業庫存調整持續，以及美中科技戰升溫等不確定性因素仍存，加上比較基期偏高，衝擊國內對外貿易成長動能，預期2023年台灣進出口成長幅度趨緩，使得台灣2023年外需對經濟成長貢獻將持續下滑。故預估2023年出口與進口金額成長率則為1.13%與1.25%，較前次預測值分別下修1.22與0.54個百分點。據此，預估2023年輸出與輸入成長率分別為2.56%及5.07%，較前次預測值分別下修1.07與0.28個百分點。

台經院表示，今年經濟成長主要支撐是民間消費力道，受惠於國內防疫管制措施持續放寬且邊境開放，國人國外消費可望大幅增加，預測2023年民間消費成長率為5.95%，較前次預測上修1.63個百分點。

物價部分，隨著供應鏈瓶頸逐漸緩解，原油、糧食等國際大宗商品價格再度飆升的可能性並不高，加上貨運量持續萎縮，近期國際航運運價指數持續走低，加以基期墊高因素影響，預測2023年CPI成長率為1.95%，較前次預測維持不變。

展望2023年不確定因素，台經院認為，全球經濟前景仍面臨諸多下行風險，如全球經濟放緩趨勢可能會在2023年繼續，甚至導致溫和衰退，尤其是美國因聯準會激進升息等緊縮貨幣政策效應滯後、勞動力市場需求下行壓力加大、消費動能不足，經濟衰退風險加大；能源危機的持續影響、外部需求下降和貨幣政策緊縮甚至可能導致歐洲經濟在2023 年停滯不前；日本經濟將緩慢復甦，但人口高齡化使其難以實現大幅成長；中國大陸則因疫情防控政策轉向，消費需求對經濟成長的拉動作用增強，經濟雖將恢復成長，但房地產低迷、人口高齡化、外需不足等因素將在一定程度上影響其經濟成長。

其次，美中爭端衝擊全球化發展，美國對中國實施晶片出口管制，也會是另一個重大變數；最後，俄烏戰爭何時才能結束也是影響全球經濟表現一大重要不確定因素。