環團再批不納用電大戶建言 經濟部：今年依法檢討相關條款
台灣健康空氣行動聯盟等團體召開記者會表示「綠能進度落後、用電大戶條款建言不予理會」等，經濟部回應，再生能源設置已有明確成果，2025年將如期達成29GW總裝置容量；另外，今年將依法辦理用電大戶條款檢討，經濟部能源局也規劃於2月1日召開研商會議，聽取各界意見。
經濟部能源局指出，去(2022)年度我國再生能源設置創新高，太陽光電部分新增模組鋪設量達2.5GW。而離岸風電方面，則裝置容量新增超過1GW，我國再生能源總裝置容量，正逐步穩健提高，預計2025年可達29GW。
能源局也強調，用電大戶條款為透過法令規範，引導企業落實社會責任，政府將視義務履行成效，於本年度辦理每2年定期的法規檢討，各界相關意見均將作為檢討參考。
用電大戶條款現階段以契約容量5,000瓩以上電力用戶優先推動，另依用電大戶於第2年(2022年)申報執行計畫，其履行義務方式分為：設置再生能源發電設備412MW(43.6%)；購買再生能源電力及憑證492.2MW(52%)；設置儲能設備41.6MW(4.4%)，八成業者並規劃於2023年度完成義務履行，經濟部將協助輔導業者如期完成相關義務。
經濟部重視各界聲音，因此除先就公民團體辦理用電大戶條款意見交流外，後續將持續輔導用電大戶完成義務履行，並視其執行情形及成效，同步辦理意見交流，以就各界的意見與訴求充分進行溝通，期待能全面且深入的了解各界關切訴求，行作為用電大戶條款檢討的評估參考。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言