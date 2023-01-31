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環團再批不納用電大戶建言 經濟部：今年依法檢討相關條款

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導

台灣健康空氣行動聯盟等團體召開記者會表示「綠能進度落後、用電大戶條款建言不予理會」等，經濟部回應，再生能源設置已有明確成果，2025年將如期達成29GW總裝置容量；另外，今年將依法辦理用電大戶條款檢討，經濟部能源局也規劃於2月1日召開研商會議，聽取各界意見。

經濟部能源局指出，去(2022)年度我國再生能源設置創新高，太陽光電部分新增模組鋪設量達2.5GW。而離岸風電方面，則裝置容量新增超過1GW，我國再生能源總裝置容量，正逐步穩健提高，預計2025年可達29GW。

能源局也強調，用電大戶條款為透過法令規範，引導企業落實社會責任，政府將視義務履行成效，於本年度辦理每2年定期的法規檢討，各界相關意見均將作為檢討參考。

用電大戶條款現階段以契約容量5,000瓩以上電力用戶優先推動，另依用電大戶於第2年(2022年)申報執行計畫，其履行義務方式分為：設置再生能源發電設備412MW(43.6%)；購買再生能源電力及憑證492.2MW(52%)；設置儲能設備41.6MW(4.4%)，八成業者並規劃於2023年度完成義務履行，經濟部將協助輔導業者如期完成相關義務。

經濟部重視各界聲音，因此除先就公民團體辦理用電大戶條款意見交流外，後續將持續輔導用電大戶完成義務履行，並視其執行情形及成效，同步辦理意見交流，以就各界的意見與訴求充分進行溝通，期待能全面且深入的了解各界關切訴求，行作為用電大戶條款檢討的評估參考。

再生能源

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