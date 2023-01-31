掌握公債多頭行情 TIPS基金納入配置正當時

儘管美國單期的CPI數值從去年的高峰期回緩中，但從大時代的趨勢角度來看，未來低通膨時代恐難復見！富邦投信將於在２月20日起募集台灣境內第一檔TIPS基金—富邦美國通膨連結公債指數基金，由於市場預期FED 即將停止升息、甚至有可能開始討論降息，公債市場多頭行情可期，投資人不妨利用TIPS基金參與公債多頭行情、降低投組波動風險。

富邦美國通膨連結公債指數基金主要投資於美國，有別於市場上其他境外基金皆為投資全球，並具備新台幣/美元雙重級別選擇，採季配息。該基金為指數型基金，追蹤彭博美國通膨連結債指數，成分為美國發行之通膨連結公債(TIPS)，其信用評等必須由三大信評機構-穆迪(Moody’s)、標準普爾(S&P)、惠譽(Fitch)，至少其中兩家信評機構評定為投資等級(Baa3/BBB-/BBB-或更高)，故其信評相當於美國公債等級的高信評。

富邦投信指出，在張忠謀說出全球化已死之前，美國自川普時代開始全面調高貿易成本，並進而在與中國進行高端資訊產品的脫鉤。在商品不再追求效率最大化與成本最低化的未來，商品價格將難已回到2018年之前的世界。從每年的聯合國氣候峰會不斷提倡的綠色電力趨勢來看，毫無疑問，新的電力來源的價格將是過去的倍數，在規模經濟與成本進一步下降之前。更不用說俄烏戰爭以來對於全球能源市場的負面影響。

富邦投信進一步表示，通膨確實會跟著經濟做周期性的波動，如同現在市場對於今年的通膨，基本都是預期在經濟低迷之下，將會呈現全年滑落的趨勢。而即使是今年到明年的通膨下滑，只要實際通膨數據不低於平衡通膨率，TIPS相對於國債的優勢就將續存。放眼今年之後的世界局勢，當經濟引擎重新點燃之際，也將是通膨再起之時。畢竟過去20年的通縮輸出國-中國，已逐步被以美國為首的西方世界排除，印度與越南的接棒仍需一段時間。

此外，在美國聯準會即將停止升息的2、3月，在整個債券投資的光譜中，以美元計價而言，最安全的定存約3.8%到4.8%，國債次之，TIPS則較高，投資等級債券因買盤過多而使殖利率偏低，目前最有價值的公司債卻受到經濟衰退與企業獲利下滑的風險使投資人卻步。所以在經濟重新轉向之前，現階段較適合的避風港首選TIPS。