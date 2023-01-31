貿易、民間投資趨緩 台經院下修今年經濟成長率為2.58%

在國際情勢樂觀度不高的情況下，台經院今（31）日下修2023年國內經濟成長率為2.58%，較上次預測下修0.33個百分點。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，貿易和民間企業投資成長趨緩是此次下修主因。

台經院院長張建一表示，今年經濟成長得視通膨的影響而定，因為通膨會影響需求，預估廠商上半年仍在進行庫存去化，但下半年即使沒有庫存問題，卻還要看有無需求，加上國際出口景氣仍不明確，俄烏戰爭還卡在那，「未來的不確定性真的很高」。

另，台經院今同步發布去年12月製造業營業氣候測驗點為85.97，較去年11月修正後的85.16，增加0.81，呈現連續兩個月上揚態勢。不過，張建一提醒，製造業營業氣候測驗點成長趨勢是「慢慢往上」，至於會不會只是曇花一現？則還要持續觀察。

孫明德分析，製造業營業氣候測驗點連兩個月上揚，主要是因為大陸解封，包括：石化、橡塑膠、鋼鐵、機械等傳統產業廠商展望樂觀，普遍看好未來半年景氣轉好，但他特別提醒廠商留意，「急單不見得是長單」。至於科技業廠商則普遍認為第2季才有機會轉好。

台經院產經資料庫總監劉佩真也提到，今年上半年應是半導體廠商的谷底期，整體趨勢呈現前冷後溫熱，至於下半年溫熱情況還要視總體經濟對終端市場的刺激狀況和庫存去化情形而定。

台經院表示，台灣2023年經濟成長以民間消費為主要支撐，故預測2023年民間消費成長率為5.95%，較前次預測上修1.63個百分點。不過受到主要國家經濟表現疲弱，終端消費性電子產品需求下滑，廠商去化庫存時間較預期更長，影響企業投資步調，設備投資意願轉為保守，資本支出較先前規劃放緩，故預估2023年整體固定資本形成成長率為2.84%，較前次預測時下修0.44個百分點；其中民間投資成長率為2.30%，較前次預測時下修0.53個百分點。

在貿易方面，台經院表示，受惠於全球經濟下行風險升溫，終端商品需求走弱，加以企業庫存調整持續，以及美中科技戰升溫等不確定性因素仍存，加上比較基期偏高，衝擊國內對外貿易成長動能，預期2023年台灣進出口成長幅度趨緩，使得台灣2023年外需對經濟成長貢獻將持續下滑。台經院預估2023年出口與進口金額成長率則為1.13%與1.25%，較前次預測值分別下修1.22與0.54個百分點。據此，預估2023年輸出與輸入成長率分別為2.56%及5.07%，較前次預測值分別下修1.07與0.28個百分點。