普發6,000元 拚提前施行

新內閣今（31）日交接上任，首要面對最重大的任務之一就是何時能普發現金6,000元；行政院秘書長李孟諺昨天表示，院長陳建仁上任後就會先到立法院拜會立法院長，2月1日上午已安排赴各黨團拜會，希望藉由充分溝通讓立法院趕快通過普發現金條例。若條例、預算都順利通過，有望比原本預估的4月提早發放。

行政院在農曆春節前提出《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》草案，原本預定能在農曆春節後給民眾一個開春大紅包，立法院當時還為此特別延長會期，就是希望能加速通過該草案，不料朝野黨團對於草案部分條例有爭議，無法取得共識，該草案無法在農曆年前三讀通過，導致全民領6,000元的時間又必須要往後延，當時預計最快也要4月才會領到這份紅包。

就在普發現金還沒有下文，內閣又面臨改組，外界對於普發現金的進度更加關注，對此，李孟諺表示，全民期待普發現金、讓超徵稅收回饋民眾，目前立法院對於條例審查進入協商期，2月1日立法院新會期展望，將會儘速協商，若一切順利就能在2月17日進行表決。李孟諺強調，原則上，陳建仁上任第一天就會安排拜會立法院長，2月1日上午到各黨團拜會，希望能夠讓立法院趕快通過條例。

李孟諺說，等條例通過，行政院會儘速編預算書送至立院審議，若各黨團能夠協助，儘速審議通過，再加上現在相關電腦系統、資訊系統正在開發，如果條例、預算及系統開發都能順利，有機會比外界預估的4月還提前發放。