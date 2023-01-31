證券期貨「F4」出擊 強化市場韌性

疫情趨緩，證券暨期貨業睽違三年，昨（30）日恢復新春團拜，因應新局，證券期貨「F4」董座同步提出年度重點工作，齊力增強台灣投資市場韌性。

金管會主委黃天牧提到今年仍是撲朔迷離的一年，證券期貨F4提前準備因應。臺灣證券交易所董事長林修銘表示，證交所今年五大工作目標，包括打造新創產業聚落、推動全球企業加入台灣資本市場、監理推動並重、深入耕耘國際引資、拓展國際關係與提升全球能見度。

為落實目標，證交所深耕新南向國家，並以半年為成效觀察期；協助國內企業打國際盃，扶持新創產業，證交所在一個月內、約3月初敲定上市公司產業類別重分類，預計新增數位科技、綠能、運動休閒、居家生活等類別，並於6月底正式上路。

證券櫃檯買賣中心董事長陳永誠指出，櫃買中心積極推動中小型企業進入櫃買多層次市場、全力推動永續債券各相關產品、強化資訊透明及提升資安防護力。IPO方面也會主動出擊，預計2月拜訪馬來西亞、泰國，4月拜訪新加坡積極招商。

臺灣期貨交易所董事長吳自心表示，致力實現商品創新、多元化，提升市場安全及效率；今年推出客製化契約交易平台、進一步擴大店頭集中結算業務，也將大幅開展外資招商活動，持續推升外資參與比重。

集保結算所暨基富通董事長朱漢強表示，集保結算所將落實五大行動方案，一是建置「境內基金集中清算平台」深耕基金市場多元服務，二是發展股務數位服務，三是接軌ESG永續投資趨勢，四是規劃複委託跨境保管服務，五是強化資安韌性。至於基富通證券，則是加強定期定額推廣、鼓勵及早退休準備、提升客戶服務體驗、積極投入公益推廣等四大方向。