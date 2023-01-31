兩年恐虧逾5,000億… 台電董座曾文生喊壓力大

台電去年帳面虧損2,675億元，經濟部次長、台電代理董事長曾文生昨（30）日於台電新春團拜致詞表示，今年台電向立法院編列虧損達2,785億元，兩年合計虧損將超過5,000億元，讓他直呼「我實在不想代理任內是累虧最多的董事長，這個實在是壓力很大。」

面對今年燃料成本及電價，曾文生說，今年國際能源價格有稍微緩和，但仍距離實際電價有一些距離，台電也會整理各國情勢給電價審議委員會參考。他更說，行政院長陳建仁甫上任，仍有許多事情需要報告才會再對外說明。

除了電價之外，曾文生也說，燃料採購上會持續提前部屬；風控中心成立後讓運作穩定有顯著效果，不僅可以減少維修成本，也可以不用常用到電力成本較高的機組，更重要是台電有好表現，也比較有辦法說服國人來反映國際能源價格。

另外，曾文生從去年303大停電後擔任台電代理董事長，迄今已代理近11個月。曾文生昨天致詞時說，內閣改組後，仍會持續擔任政務次長，並督導國營事業，但是否繼續代理台電董座則要看長官指示，「如果有好的董事長人選，我也覺得這個非常好，但是我只是要跟各位說我沒有要離開，我會跟大家一起工作。」

記者詢問曾文生是否暗示自身去留，他重申，自己還是督導能源的次長，董座就不知道，但這兩個位置，次長位置是確定的。

另外，針對夏天穩定供電，曾文生說明，核二2號機在3月14日屆期後，而台電早在一年前就有部屬，也提到大潭電廠8號機預計在夏天前也可以接受調度。