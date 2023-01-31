王美花：今年有更多「政治題」

經濟部長王美花昨（30）日主持經濟部新春團拜，提出經濟部今年重點工作方向，包括產業國際競爭力、中小企業、服務業、基礎建設、投資台灣；而像是電力、低碳發展等基礎設施工作以及南部水情欠佳都會是今年重大議題。

王美花也提到，今年仍有許多法案有待立法院審查，包括《礦業法》、《再生能源發展條例》、《產業創新條例》第10之2條施行細則等，也不諱言接下來會有更多「政治題」，讓本來正面的事，在政治面下變複雜，這需要大家通力合作。

她致詞說，擔任部長兩年以來，認為經濟部是個非常棒的團隊，工作業務忙碌且須即時回應，「謝謝被我們折磨的同仁們。」對於這兩年工作，她感到相當得意，在大家的努力之下完成非常多的工作、非常有意義的。

面對國際大局勢挑戰，王美花分析，上半年不容樂觀、下半年則要持續關注是否反轉。而這段過程，台灣最具有國際亮點產業，包括半導體、電動車、低軌衛星等，不管是供應鏈重組或是國際緊張情勢，仍要發揮讓台灣可以被看到的任務。

另外，中小企也將是今年度重點，除了持續推動轉型及低碳化；這兩天也討論中小企在面臨上半年景氣情勢不佳下如何提供協助；同時，服務業也是很重要的一環，因此會持續與商業司討論具創新的作法；而台灣員工薪資在大產業較無問題，但整體服務業如何提升員工薪資、拉高服務環境，「這是非常困難卻是很重要的。」

最後，她也提到，完善的基礎設施同樣重要，包括電力、再生能源、低碳發展，還有南部水情吃緊在內；經濟部也將持續吸引台商、外資投資台灣，並且行銷台灣。