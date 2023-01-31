黃天牧挺台股 訂五大目標

台股昨（30）日開紅盤，金管會主委黃天牧特地在開盤前以「鴻兔大展，財源廣進」八字祝願癸卯兔年台股，並為證券期貨周邊單位訂下五大目標，包括擴大海外招商引資、協助國內企業轉型、深化永續發展的基礎工程、加強投資人教育及詐騙防治、掌握國際脈動，金管會將於3月底前發布公司治理4.0版「上市櫃公司永續發展行動方案」。

臺灣證券交易所昨日舉行證券暨期貨業癸卯年新春團拜，黃天牧親自到場，這也是他上任金管會主委以來首次出席證券暨期貨業癸卯年新春團拜，凸顯意義重大，證券期貨「F4」證交所、櫃買中心、期交所、集保公司董總，以及證券商、投信投顧、期貨等三大公會理事長共聚一堂。

黃天牧致詞時表示，去年雖有戰爭、通膨、升息等因素，但上市櫃公司市值仍達48.7兆元、成交值達71兆元，維持歷年高檔水準，營業收入42兆元、成長5%，也是歷年新高。

展望新的一年，黃天牧對證券期貨周邊單位訂下五大目標，首先，擴大海外招商引資：已請證期局轉知證交所、櫃買中心、期交所、集保公司積極與仲介機構、台商合作，推動海外企業加入台灣資本市場，建立長期夥伴關係，尤其集保公司應擴大自己的量能。

其二是協助國內企業轉型：鑒於疫情改變企業營運模式，資本市場必須能與時俱進動態調整，滿足新興產業發展，希望今年創新板、戰略新板都能大展鴻圖，形塑台灣創新產業聚落。

第三是深化永續發展的基礎工程：金管會去年3月3日啟動「上市櫃公司永續發展路徑圖」，要求全體上市櫃公司於2027年前完成溫室氣體盤查，2029年前完成查證，12月27日發布「金融資安行動方案」2.0版，以期強化金融業資安防護能力，今年3月底前將再發布「上市櫃公司永續發展行動方案」，為過去公司治理3.0版的第四版，這些措施或許短期間無法立竿見影讓股價指數攀升，卻是長期提升資本市場韌性的必要紮根工程。

此外，也要加強投資人教育宣導及詐騙防治：去年各大證券期貨單位、公會已經花了不少時間去做防詐騙，今年還將持續努力。

最後，證券商、投信投顧、期貨等三大公會應掌握國際脈動：因資本市場無法閉門造車，必須隨時掌握國際市場脈動；除招商引資外，也要隨時掌握國際市場動態，尤其強化相關跟交易所、集保組織等的聯繫及合作，以爭取台灣的能見度。