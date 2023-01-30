友善職場從哪裡開始？ESG負責人都不知道的關鍵管理點

經期焦慮症影響女性上班族生理及心理的情緒。 圖／樂澤設計 提供

投影畫面一頁接著一頁，行銷總監在台上說明年度計畫講得口沫橫飛，各部室主管你一言我一語的熱烈討論執行計畫，這個會議已經持續了兩個小時，負責會議記錄的小賴則是皺著眉頭，身體不自在的在椅子上動來動去，兩條腿不斷交互疊放，顯得十分侷促不安。終於隨著主席宣布「散會！」燈光亮起，大家陸續起身，延續著熱絡的話題逐步走出會議室，小賴默默鬆了一口氣，馬上打開line跟外面的女同事求救：「我那個來，會開這麼久一定沾到椅子了！拜託幫我拿衛生棉、椅子上的外套跟紙巾好嗎？」手忙腳亂的整理完自己，把針織衫綁在腰上擋一下沾染血跡的裙子，看著會議室那張椅子藍色布面上那一塊去不掉的深褐色，低落的情緒一陣又一陣的蔓延開來…….

運動員於經期運動，會因為衛生棉的翅膀摩擦導致破皮問題。 圖／樂澤設計 提供

同樣的場景，身為上班族的妳是否也有過類似的經驗？事實上經期焦慮從月經快來前就開始影響著我們的生理與心理。到底哪一天會來？又要經痛了！會不會流出來？我那天有外出嗎？有沒有什麼重要會議？對於職場上的女性而言，經期來潮的影響無所不在。2021年第四季起，小紅帽基金會展開了一個新企劃「職場中的月經」，在這個系列採訪中，包含了有醫事人員、運動員還有外送人員。醫事人員的第一線高壓、長工時；包括疫情嚴峻期間，上廁所擔心感染，以及防護衣難脫所以乾脆連水都不要喝，於是使用夜用型衛生棉、減少更換，忍受濕、悶的衛生棉，還有日後反覆發生的尿路感染；運動員的持續訓練不會因為月經而中斷；所以可能會被衛生棉的翅膀摩擦道破皮；可能會沾染到體操服、可能會影響成績；就算月經來還是得待在水下面等等。而外送人員，因為忙著接單、不容易借廁所、常常一整個忙下來，起身後才發現機車墊上都是血。

企業關心員工，推動友善職場。 圖／樂澤設計 提供

而另一個本土月經褲品牌「Your Secret蜜秘褲」對於友善職場的著墨也很深，從一開始只是與醫事人員的友人聊天開始，陸陸續續採訪了有「媒體工作者」、「保險業務人員」、「幼兒園老師」、「百貨公司櫃姐」、「空服員」、「高爾夫球桿弟」、「游泳教練」、「SUP潛水教練」等。蜜秘褲的主理人鈕安澤表示，自己長期在職場環境中，深知許多狀況其實無法操之在我，而女性每個月都會有因為月經帶來的大大小小困擾，希望透過這些訪談報導，讓企業能理解女性員工最簡單的需求。鈕安澤說：「很多企業都忙著做ESG，屬於「S」面向的員工福祉，是企業永續經營的關鍵指標之一。我都很想建議一下企業經營者，去自家的女廁看看，當你瞭解女性每個月的基本需求與困擾後，提供女性員工一個『真正像女廁的女廁』，也許這就是一個直接改善的目標。」

醫護人員身在第一線高壓、工時長環境，經期工作，沒時間更換問生棉，會有尿路感染的問題。 圖／樂澤設計 提供

為了推動友善職場，蜜秘褲不像其他品牌找KOL打流量牌，而是一家一家去洽談企業職福會，透過分享這些職場中的心聲，鼓勵企業職福會開團，為女性同仁爭取團購福利。透過一件月經褲，改善的不是只有月經來不來？何時來的心理焦慮而已，透過使用宣導，還可以透過物理性環保的方式，降低一次性生理用品的使用量，間接做到了環境保護的教育。有時候ESG不是公司自己蒙著頭做，透過員工的參與進而認同後續也會更容易推動。

幼稚園老師一上班，眼睛就不敢離開孩子，有時連上廁所的時間都沒有。 圖／樂澤設計 提供

小紅帽職場系列＃職場中的月經

蜜秘褲職場報導＃蜜秘褲友善職場系列