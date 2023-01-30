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盤點經濟部今年重點工作 王美花：有更多「政治題」

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
經濟部長王美花上午出席立法院經濟委員會，對中國大陸暫停部分台灣產品輸入，王美花會前受訪時表示要推動分散市場，擴大國際行銷。記者邱德祥／攝影
經濟部長王美花上午出席立法院經濟委員會，對中國大陸暫停部分台灣產品輸入，王美花會前受訪時表示要推動分散市場，擴大國際行銷。記者邱德祥／攝影

經濟部今（30）日舉行新春團拜，經濟部王美花表示，電力、再生能源，這些都是今年度非常大的議題，同時因應國際趨勢，如何行銷台灣產業、在經濟部提供基礎的完善設施，也是今年度的工作，她更指出，今年會有更多「政治題」。

王美花致詞時表示，今年度經濟部面臨國際大局勢挑戰，目前預估上半年不太會很好、下半年觀察有無反轉，在這過程中，台灣產業如何能被更看見，將是經濟部努力重點。

王美花指出，在立法院法案方面，「再生能源條例」、「礦業法」、「產創條例」10-2等有待通過及訂定子法，且接下來會有更多「政治題」。王美花坦言，「很多本來很正面的事情，在政治底下會有相對複雜應對方式」，大家必須通力合作，對台灣做出堅實、有意義工作，協助經濟、民生、國家發展。

在經濟部業務方面，王美花說，例如，中小企業如何有更多轉型、低碳化的問題，近日將討論中小企業在國際景氣走緩下，經濟部該如何協助；同時，服務業也是很重要的一環，她將與商業司等單位討論更創新的作法，包括讓整個服務業提升員工薪資、拉高服務環境，「這是非常困難卻是很重要的」。

基礎設施方面，王美花指出，電力、低碳發展、水情等挑戰，她認為「事情都有兩面」，例如過去百年大旱催出非常多創新的做法。電力、再生能源則工作繁多，將逐項盤點、實行。

以及在國際趨勢下，如何把台灣行銷出去、跟國際合作，在國內產業發展上，經濟部要提供基礎的完善設施，有很多任務。

經濟部 王美花 再生能源

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