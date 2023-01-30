新內閣上任首要任務 普發現金6000元有望提前

行政院長蘇貞昌今（30）日上午召開臨時院會總辭，行政院秘書長李孟諺、準發言人陳宗彥下午舉行記者會，李孟諺表示，立法院將在2月1日開議，其中有關大家關心的普發現金6,000元，也將會盡快推動，預計2月17日有機會表決三讀，若後續順利可提前發放。

有關全民普發現金6,000元的特別條例草案進度，李孟諺說，全民期待普發現金、讓稅收回饋民眾，目前立法院對於條例審查進入協商期，2月1日立法院新會期，就會盡速協商，2月17日有機會表決。

李孟諺說，等到準行政院長陳建仁上任後，就會立刻前往立法院拜會各委員，原則上，上任第一天就會安排拜會立法院長，2月1日早上就會到各黨團拜會，希望能夠讓立法院趕快通過條例。

李孟諺說，等到條例一通過，行政院就會儘速編制預算書送立院審議，相關電腦系統正在做開發，很有把握，有機會比原來的4月份提前發放。