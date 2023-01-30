上緯投控出售7.5%海洋國際股權 專注新材料與碳纖複材發展

台灣離岸風電開發商上緯國際投控（3708）與專注於基礎建設投資、總部位於美國紐約的資產管理公司「Stonepeak Partners LP」（與旗下所屬各公司合稱「Stonepeak」）今（30）天共同宣布，雙方已於2023年1月18日簽訂股權轉讓交易協議，上緯投控將出售海洋國際投資股份有限公司（以下簡稱海洋國際）7.5%股權予Stonepeak，預計處分利益6.8億元，將於第2季前入帳。

海洋風電是臺灣第一座離岸風場，在2019年底完工後，亦成為亞太地區首座進入商業運轉的離岸風場。海洋風電位於臺灣西北部苗栗縣竹南鎮外海2至6公里、水深15至30公尺處，佔地10.27平方公里，總裝置容量達128MW。該風場發電量每年可提供12萬8千戶的家戶用電，並減少24萬5千噸的二氧化碳排放量。

上緯投控指出，出售海洋國際股權後，公司將專注於新材料與碳纖複材事業的業務與研發工作；亦積極將業務轉型為於循環經濟可回收領域中開發新的商業契機，並尋求適當的收購機會，以持續提升公司獲利和股東權益。