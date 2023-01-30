繼續代理台電董座？曾文生這樣說

經濟部次長曾文生從去年303大停電後擔任台電代理董事長，迄今已代理近11個月。對於是否會持續代理董座，曾文生今（30）日於台電新春團拜時受訪說，自己還會是持續督導能源的次長，至於代理董事長則會看長官安排。

台電去年帳面虧損2,675億元，曾文生表示，今年台電向立法院編列虧損達2, 785億元，合計虧損將超過5,000億元，讓曾文生直呼壓力大，「我實在不想代理任內是累虧最多的董事長，這個實在是壓力很大。」

但他也強調，隨著內閣重組自己仍持續擔任次長，是否繼續代理董座則要看長官指示，「如果有好的董事長人選，我也覺得這個非常好，但是我只是要跟各位說我沒有要離開，我會跟大家一起工作。」

記者詢問曾文生是否暗示自身去留，他重申，自己還是督導能源的次長，董座就不知道，但這兩個位置，次長位置是確定的。對於經濟部長王美花有暗示，曾文生則回，部長從來不暗示，都是明示工作；最後強調台電工作都是連續，無論是過年、內閣調整都有沒中斷。

面對今年燃料成本及電價，曾文生說，今年國際能源價格有稍微緩和，但仍距離實際電價有一些距離，台電也會整理各國情勢給電價審議委會委員參考；他也提到，目前行政院長陳建仁剛上任，仍有許多事情需要報告才會再對外說明。

除了電價之外，曾文生也說，燃料採購上會持續提前部屬，而在風控中心成立後讓運作穩定有顯著效果，不僅可以減少維修成本，也可以不用常用到電力成本較高的機組，更重要是台電有好表現，也比較有辦法說服國人來反映國際能源價格。