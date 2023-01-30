1月消費者信心指數止跌回升 學者：多少受過年氣氛影響

新年開工好彩頭？不僅股市開紅盤，1月消費者信心指數（CCI）也終結去年一整年一路下滑的態勢，止跌回升，指數59.73，較去年12月小幅回升0.61。中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任今（30）日表示，總指數仍低於60以下，整體來講還是悲觀，屬於「信心面」的止跌回升。

本次調查六項分項指標，上升幅度最多的指標是「未來半年國內經濟景氣」，1月調查結果為76.85，與去年12月調查結果相較上升1.25，上升幅度第二的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，1月調查結果為71.75，與去年12月調查結果相較上升0.85。

吳大任指出，上述二項指標代表一般民眾對景氣看法止跌回升，但他認為這多少是受到「過年氣氛」影響，目前全球仍受通膨和升息衝擊，今年上半年我國出口要轉好「不容易」。

此外，吳大任也特別提醒，1月唯一下降的指標是「未來半年國內物價水準」，本次調查結果為27，較去年12月調查結果下降0.2，由於指數相當低且又呈現下降，顯見一般民眾對物價上漲仍是充滿憂慮且嚴重悲觀。不過，受到全球需求降溫影響，今年物價長期趨勢應會慢慢下降。

其餘指標，上升幅度第三的指標是「未來半年投資股票時機」，1月調查為20.8，與去年12月調查結果相較上升0.8。上升幅度第四的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，1月調查結果為100.6，較去年12月上升0.7。上升幅度最少的指標是「未來半年國內就業機會」，1月調查結果為61.35，與去年12月調查結果相較上升0.25。

從絕對水準來看，六項指標有五項偏向悲觀指標，僅有「購買耐久性財貨」呈現樂觀。

另在「購買房地產時機」指標部分，1月調查結果為101，與去年12月的調查結果相較上升0.6。「目前健康狀況」指標部分，1月調查結果為89.45，較去年12月調查結果上升0.65。「預期健康狀況」指標部分，1月調查結果為80.4，較去年12月的調查結果上升0.4。

2023年1月份消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為2023年1月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2,900位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。