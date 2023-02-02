最懂投資新手需要的數位級別基金在摩根DIRECT上架囉！投資好康通通在這裡, 一次都給您

[摩根資產管理行銷資訊]

在現今全球高齡化、高通膨的時代，錢財愈變愈薄，大家對於生活用度愈來愈有危機感，因此，理財規劃應該趁早，才能累積足夠的資本，因應生活基本開銷，例如買房、結婚、生子，甚至如退休等長期生活需求。

還在為如何下手投資而煩惱嗎？最了解投資新手理財需求的摩根投信又有開創之舉，領先業界發行數位級別基金，於摩根DIRECT投資平台正式上架囉！您期待一系列旗艦基金、前所未見超犀利的優惠費率、較低經理費…等等優點，摩根DIRECT數位級別基金通通可以滿足。想要過一個樂活人生，就從摩根DIRECT數位級別基金開始吧！

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數位級別基金在摩根DIRECT獨家專屬 讓您的理財贏在起跑點

摩根投信一向寵愛投資人，對於投資人的理財需求更是面面俱到，這次摩根推出的數位級別基金最吸引人的地方，就是較低經理費，和同基金之既有級別相較，數位級別基金的經理費就是低的超有誠意讓人眼睛一亮！過去能享受低經理費的只有法人客戶，現在，數位級別一登場，連小額投資人都馬上享受超尊榮法人級較低經理費的寵愛待遇！

實質好處除了較低經理費之外，在優惠活動期間(即日起至2023年6月30日)，透過定期定額方式申購就享有該筆扣款終身0手續費的大禮包，而且還有破天荒加碼優惠，就是申購數位級別基金扣款成功，就可以再享摩根DIRECT全平台基金的終身0手續費優惠，這些超級優惠都只讓摩根客戶獨享，讓投資新手一次就找到可以牽手一輩子的理財好朋友。

幫大家整理一下，摩根DIRECT數位級別基金獨家提供了三大好處：

一、較低經理費：

讓小額投資人也能享受機構法人較低經理費的優惠待遇，讓您理財更輕鬆！

二、零手續費：

在優惠期間內(即日起至2023年6月30日)定期定額申購數位級別基金，馬上享受該筆扣款終身0手續費。更勁爆的優惠是，在優惠期間內申購數位級別基金並成功扣款一次後，即刻享有摩根DIRECT全平台、全部境內基金、全部境外基金，通通終身不限次數0手續費申購優惠。只有摩根數位級別基金滿足您所有理財需求！

三、首次發行價格，機會難得：

發行價格依其面額新台幣10元起算，讓投資人可以有參與類似新基金募集的感受！

想了解更多摩根DIRECT 投資平台優勢

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摩根DIRECT精選5檔旗艦基金推出數位級別 掌握趨勢財

一、台灣之光-摩根台灣金磚基金

於2010年成立，精選台灣之光企業，彈性布局科技股與非科技股，掌握產業輪動契機，追求最大效益。

二、科技乘風-摩根新興科技基金

於1995年成立，國內老字號台灣科技股基金，歷經市場多空循環考驗。鎖定國內最具成長潛力之科技產業，多面向評估企業價值與科技產品獲利強度，大中小型科技股均有配置。

三、A股破浪-摩根中國A股基金

於2013年成立，直接聚焦中國A股，在地團隊挖掘高成長潛力標的，看好新經濟趨勢；主動管理出擊，基金採取主動管理策略；掌握A股商機，投資範圍涵蓋大中小型股標的，集中精選持股。

四、亞洲專家-摩根亞洲基金

於1995年成立，聚焦亞洲成長型股票，鎖定亞太內需消費趨勢，精選競爭優勢企業，集結團隊智慧，發掘優質潛力標的；核心配置不可或缺，亞洲地區經濟成長迅速，為資產配置的核心。

五、全球新創-摩根全球創新成長基金

掌握五大破壞式創新趨勢–數位化、醫療創新、金融革新、好感消費、能源革命，全面佈局全球績優成長股，並偏好低度財務槓桿企業。

更多數位級別基金資訊>>

摩根DIRECT數位級別基金全是新台幣計價 省去換匯煩惱輕鬆投資

摩根是投資界的百年老店，研究團隊遍及全球，基金種類包括全球型、區域型、以及單一市場，您想要的境內外基金類型，在摩根都找得到，貼心的摩根DIRECT數位級別基金特別為投資人精選5檔重量級旗艦基金，免去挑選基金的煩惱，更幫您鎖定後市的主流投資焦點，讓您掌握趨勢財。

更重要的，摩根DIRECT數位級別基金全都是新台幣計價，免去換匯或匯率變動的煩惱，投資新手可以輕輕鬆鬆做投資！

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投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

【摩根投信 獨立經營管理】「摩根」為J.P. Morgan Asset Management於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果，係依據資料製作當時情況進行判斷，惟可能因市場變化而更動，投資標的之價格與收益亦將隨時變動。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，亦不必然為未來績效表現；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另，內容如涉新興市場之部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知，本公司及銷售機構均備有公開說明書（或中譯本）或投資人須知，投資人亦可至境外基金資訊觀測站或公開資訊觀測站查詢。

境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券，僅限掛牌上市之有價證券，且除了取得主管機關特別核准外，境外基金不得超過淨資產價值之20%，投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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