不滿低薪、凍薪 調查：93%上班族跳槽機率大

金兔年正式開工了，根據yes123求職網今（30）日發布的「兔年新春開工調查」顯示，「薪水變多」是大多數上班族的心聲，而自認續留機率「沒有」大於跳槽機率的，合計共有93.2%，比例略高於去年的91.9%；這當中「已經開始」投履歷找工作的，又合計佔了76.1%，而且分成53%屬於「尚未準備提辭呈」；23.1%屬於「準備提辭呈」。

調查指出，實際上在兔年開工之後，在上班族自認「跳槽」新公司或「續留」原公司的機率上，有57.1%自認「跳槽機率大於續留機率」；也有36.1%自認「跳槽與續留機率各半」；以及6.8%自認「續留機率大於跳槽機率」。

假如在兔年換新工作，對於履歷表上所填寫的「期望待遇」，此次調查更發現，整體平均值落在42,502元，高於去年的41,958元，等於多了544元，增幅為1.3%。

此外，調查也發現，上班族平均希望今年公司能替自己調薪6.8%；甚至有27.7%期望幅度在「一成(含)以上」。

若以「官方經常性薪資」44,371元估算，大概希望每個月薪水能多3,017元；再換算成日薪，每天收入約增加一百塊錢左右，等於可以多買一個「雞腿便當」。

綜觀前述調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌認為，由於長期不滿「凍薪苦撐」、「低薪窮忙」窘境，加上擔心通膨壓力，生活開銷變大，即使大環境處於全面性「邊境解封」時代，企業營運開始「觸底反彈」，勞工們要求加薪的聲浪，或者跳槽爭取待遇的企圖心，並不會因此減弱。

楊宗斌提醒，資方勢必要正視「盈餘與員工分享」的問題，不能總是要求同仁「共體時艱」，未來景氣與業績若回溫，少不了要跟著調薪和增加福利，藉此提高員工忠誠度，減少人才流失。

上述「兔年新春開工調查」，是由yes123求職網於2023年1月5日到1月19日，以網路問卷進行抽樣，調查目前有工作的求職會員(已畢或役畢、免役)，有效問卷共1,255份，信心水準為95%，誤差值為正負2.77%。至於企業部分，有效問卷共991份，信心水準為95%，誤差值為正負3.11%。