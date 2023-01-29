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快去加油！中油宣布明日汽、柴油大漲0.5元、0.4元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣中油宣布，自明（30）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.5元及0.4元。本報資料照片
台灣中油宣布，自明（30）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.5元及0.4元。本報資料照片

台灣中油宣布，自明（30）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.5元及0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.6元、95無鉛汽油每公升31.1元、98無鉛汽油每公升33.1元、超級柴油每公升28.2元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收1.0元及1.3元。

台灣中油表示，本週主因中國全面解封可望帶動用油需求，導致國際油價上漲。本週於春節方案後恢復浮動油價機制，依調整原則之調價指標7D3B週均價上漲1.27美元，新台幣兌美元匯率因春節假期持平，國內油價依公式計算漲幅為1.22%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，國內汽、柴油原應每公升各調漲1.5元及1.7元，為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收0.6元及0.9元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升再各吸收0.4元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油各共吸收1.0元及1.3元，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲0.5元及0.4元。

國際油價 中油

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