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全國領6000元 國發會：與相關部會積極向立院爭取支持

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

有關普發現金相關事宜，國發會今（29）日表示，將與相關部會積極向立法院各黨團及委員溝通說明，並爭取支持，盼能儘快完成立法程序。年前行政院也表示，目前相關的發放系統已經做好協調準備，只要立院三讀就會立即編列預算送進立院審議，待審議通過就能發放。

國發會強調，受俄烏戰爭膠著、主要國家持續緊縮貨幣政策、新冠肺炎疫情反覆及氣候變遷等供給面風險影響，全球經濟成長動能明顯趨緩，從而加速國際供應鏈重組，並引發生產面及消費面產生根本性變革，政府審慎應對國際變局，也將強化經濟及社會韌性。

國發會指出，今年隨全球經濟前景不確定性攀升，為確保台灣在疫情過後大步向前邁進，政府除持續擴大財政支出，包括公共建設預算增加約1,457億元，年增32%，加上去年的歲計剩餘，今年合計可擴大投入總規模逾6,000億元，同時擬具「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，以貫徹蔡總統今年1月1日元旦談話揭示「減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能」四大目標。

國發會表示，為儘速落實執行，將充分運用中央政府總預算稅課收入預計高於預算數，規劃新台幣3,800億元，並將依蔡總統指示，以其中1,000億元為規模，撥補勞保及健保基金財務缺口，並挹注台電資源，進行電價補貼；其次，再以其中約1,800億元，除預留一定財源以備不時之需，將透過普發現金，與全民共享經濟成果；還有約1,000億元額度，挹注於加強經濟及社會韌性有關項目，以協助需要幫助的產業，照顧需要幫助的人民。

其中，在減輕人民負擔方面，將減輕居住負擔及提高居住品質，積極保障國人居住權益；同時整合擴大推動公共運輸補貼方案，減輕通勤族群交通負擔；以及加強照顧弱勢族群等。

在穩定民生物價方面，則是持續挹注資源以補貼電價、油價等方式，並實施第六波減徵大宗物資稅負延長至今年3月，從源頭控制能源及各項原物料的價格，舒緩國際物價波動對國人生活的影響。

另，在調整產業體質、維持經濟動能方面，將積極協助產業及中小企業朝低碳化、智慧化等升級轉型；同時透過獎勵補助措施及提供優惠方案等，加速疫後觀光產業復甦；此外，為因應極端氣候衝擊及穩定國內糧食安全供應，將強化農業基礎設施，並照顧農漁民權益，以提升農業發展動能。

國發會強調，面對全球經濟高度不確定的此刻，在國內及國境管制措施鬆綁，台灣也逐步邁向正常生活，政府除將繼續減輕人民負擔，並會加大疫後振興力道，落實經濟成長果實與全民共享，同時優先穩定經濟民生，以及提升中長期經濟的韌性及產業競爭力，致力強化經濟及社會韌性，期盼在內需消費重新活絡，勞動市場漸趨穩定下，帶動我國經濟持續穩健發展。

國發會 物價 電價

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