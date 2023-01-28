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二次確診可領兩次錢！869人成功領勞保傷病給付

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

勞工二次確診居家照護，仍可再次申請傷病給付。勞保局統計，自2020年新冠肺炎疫情爆發以來至今年1月11日止，勞保局核付153.9萬件新冠傷病給付中，同一被保險人因不同確診日期提出申請且核付者，共計869件。

去(2022)年國內爆發新一波Omicron疫情，勞動部是在去年5月放寬解釋，勞工確診居家照護期間，如不能工作，以致未能取得原有薪資者，自不能工作之第四日起，可依《勞工保險條例》規定請領勞保傷病給付。以目前五天居家照護為例，勞工確診可以領二天傷病給付。去年早一波疫情，居家照護期間曾達十天、七天者，則可分別請領七天、四天的傷病給付。

勞保局強調，勞保局審核確診COVID-19普通傷病給付案件，主要係依診斷證明書、「嚴重特殊傳染性肺炎指定處所隔離通知書」、健保快易通登載「檢測陽性通報確診」之畫面截圖等相關確診資料為據，經審查被保險人於保險有效期間確診且符合傷病給付請領規定者，即核發給付。

至被保險人是否符合中央流行疫情指揮中心「COVID-19重複感染」之定義，係屬衛生單位權責。

勞保 保險 疫情

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