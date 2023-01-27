永豐基礎建設投資溫度計 元月數值大幅攀升

隨著通膨受控，全球投資市場氣氛改善，標普全球基礎建設指數自年初以來持續走高，漲勢領先MSCI世界指數、美國標普500指數。永豐投信指出，隨著美國經濟實現軟著陸的機率愈來愈大，今年投資更應聚焦基礎建設產業，不僅企業獲利向好，資金動能強勁流入，技術指標也持續轉正向，預期籌碼壓力消化後，基建產業後市樂觀可期。

永豐ESG全球數位基礎建設基金經理人陳世杰指出，依永豐投信投資研究團隊編製的「基礎建設產業投資溫度計」綜合評估，1月最新數值達到58分，較前月大幅攀升9分，觀察分項指標，產業預估獲利已連續三個月上調，且本月資金流入再創新高，代表市場資金面、企業基本面雙雙保持堅挺。

「基礎建設投資溫度計」為永豐投信結合全球經濟景氣動向、基建產業獲利前景、股市評價、資金動能、技術指標等五大面向，綜合分析產業熱度指標，數值區間從0至100，進而量化基礎建設產業的市場熱絡程度。

陳世杰分析，回顧過去一年聯準會積極升息以打壓通膨，致使經濟動能放緩，衰退擔憂瀰漫全球，然而就最新資料來看，美國經濟在民間消費、企業投資、通膨壓力及聯準會降息空間等四大要素支撐下，軟著陸的機率仍在持續升高中。

陳世杰說，總體經濟變數難料，但目前美國通膨確實已見持續回落，對經濟活動干擾逐步淡化，加上美國薪資趨於調升，實質工資即將由負轉正，有利於消費動能保持在一定水準，預期對企業獲利也會產生正向效益，支撐企業資本支出繼續擴張。此外，這一輪升息循環迄今，為後續奠定不小降息空間，因此市場雖預期今年經濟成長相對疲軟，但投資人對今年市場無須過度悲觀。

不過，今年經濟主旋律仍脫離不了高通膨、高利率，市場震盪仍難避免。陳世杰建議，依歷史經驗，長期營運持穩、具通膨轉嫁優勢的基礎建設產業，與景氣連結度相對低，常被視為抵禦景氣逆風的利器，尤其是與數位新生活型態密切相關的「數位基礎建設」，包括：智慧電網、資料中心、電商倉儲等，市場需求居高不下，產業獲利穩健上揚，更適合作為目前景氣復原期間的投資首選。