新閣打炒房變不變？業界熱議

前副總統陳建仁組新閣，將牽動一波內閣人事改組，外界關切，隨著閣員人事異動，目前推動相關政策是否會因此而有所調整？黨政人士認為，執政黨推動的重大政策不可能陣前大翻轉，惟在推動上會更圓融、更強調溝通。

去年九合一敗選檢討指向內政及執政傲慢，蔡總統請辭民進黨黨主席，行政院長蘇貞昌現已請辭，將由陳建仁組閣，整個內閣也面臨必須徹底反省、全面檢討缺失的要求，外界期待，過去面對朝野立委質詢時，「強勢」回應、甚至回嗆在野立委的閣員，是否會在這波改組人事更迭，重大政策如打炒房政策是否會出現轉圜餘地？

不少業界人士關心，內政部長在傳出由林右昌出任後，現任內政部次長花敬群是否仍會留在現職，這意味著打炒房政策是否會持續推動。消息來源透露，執政黨打炒房政策、健保部分負擔、綠能政策等都不致出現變化；對於弱勢照顧，如農民、租戶、中低收入戶、中小企業等，還會加碼補助。

相關人士分析，由這波內閣改組及國安人事調整來看，顯示蔡總統主導權及意志，由學者出身、滿懷宗教情懷的陳建仁組閣，與蘇貞昌雷厲風行「衝衝衝」風格形成明顯對比，在當前全球不景氣陰霾、通膨氣焰高張、升息大環境，選後地方政府更是藍大於綠的情況下，蔡政府企圖打出「溫暖堅韌」開啟新氣象，頗有體恤人民、照顧弱勢，安撫民意之意，可預期對外溝通將會更兼容並蓄。

黨政人士說，高房價引發強大民怨，「平均地權條例」部分條文修正案亦已通過，蔡總統在今年元旦談話更提及加強韌性經濟方案，就包括擴大租屋者的租金津貼及多元住屋供給，因此打炒房政策不致改變，惟隨著全球景氣趨緩，外界預期我央行很有可能不再升息，此舉有利穩定房市有利，這是基於總體經濟的權衡考量。