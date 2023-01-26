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娘家負載…初二用電量最低

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北報導
台電每年負載最低皆落在農曆年期間，經過多年觀察更發現最低點往往落在大年初二清晨。記者劉學聖／攝影
台電每年負載最低皆落在農曆年期間，經過多年觀察更發現最低點往往落在大年初二清晨。記者劉學聖／攝影

台電每年負載最低皆落在農曆年期間，經過多年觀察更發現最低點往往落在大年初二清晨，與民眾回娘家時間重疊，因此稱之為「娘家負載」。台電今年面對「最長過年假期」及綠能滲透率提升，電力調度上也須提前因應。

面對史上最長的過年假期，台電表示，今年最低負載落在1月23日、大年初二的4時32分，約1,6773.0 MW（百萬瓦），完全符合台電針對娘家負載預測。

台電專業總工程師吳進忠表示，每年炎熱夏天民眾往往冷氣全開，因此都會是台電負載最高時刻；相反，每年負載最低時間為過年期間，同樣須考驗電力調度。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

基於用電需求、電壓及燃料成本考量，部分機組過年間須預先降載，或是解聯進行維修；但同時間又不能降載太多，導致系統慣量不足引發跳機，因此掌握到最低負載相當關鍵。

吳進忠說，經多年觀察，台電發現最低負載有七、八成機會落在初二清晨5時至7時左右，推測除了因為春節工廠、辦公室休息，商業活動尚未開始之外，更與過年習俗有關。

據傳統習俗，嫁出去的女兒初二回娘家須中午以前回家吃中餐，且不宜太晚到娘家吃晚餐，否則可能會把娘家「吃窮」。因此，許多外縣市民眾一大早就出發回娘家吃中餐，當大家都塞在馬路上，用電量當然遽減。

至於為何部分最低負載會出現在初一或初三？吳進忠解釋，大家每年過年初二塞車塞到煩，隔年就會想提前一天或是延後一天回娘家，當大家都這樣想時，就會造成娘家負載出現初二以外的時間。

隨著太陽光電及離岸風電等裝置容量逐年攀升，加上過年用電量下滑，綠能發電滲透率提高；據台電統計，22日、初一時綠電滲透率一度達到29.0%，創歷史新高。

綠能滲透率高是否會造成娘家負載調度困難，吳進忠說，過年期間光電白天會持續發電，屆時就可用多餘電力運轉抽蓄水力機組進行抽水儲能；過年期間部分燃氣機組發電出力因配合中油管線維修而受限，調度主力將擺在綠能、抽蓄水力、慣常水力發電及燃煤機組，再輔以快速升降載的燃氣機組，以維持系統慣量，確保供電穩定與安全。

台電 綠能 太陽光電

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