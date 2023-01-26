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長假期間 用水量大增

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北報導

與電力預估相反，台水預估過年間用水「只增不減」，尖峰用水將高達每日950萬噸，較平日911.3萬噸增加近40萬噸，加上今年農曆年假期長達十天，將多出約400萬噸。台水認為淨水廠出水能力足夠，但也提醒民眾應避免尖峰用水時段。

台水表示，往年農曆春節因民眾返家，工業用水及機關用水銳減，但除夕至初二因民眾大掃除、煮年夜飯及上餐廳，每日用水量會比平常增加38.7萬噸；今年農曆假期長達十天，相當於多了400萬噸用水。

台水說，無論是水庫及淨水廠出水能力都足以因應；若遇上破管等特殊狀況，台水也將派駐人員隨時進場維修，下周將會請各轄區研提「春節供水因應計畫」，推演春節期間各地區供水情勢。

然而，台水也提醒，民生用水大幅增加，遇上尖峰用水時段，也就是晚上17時至19時晚餐時間，仍可能會導致大家集中用水導致用水不便，提醒民眾仍須分散使用。

台水受訪也大談「過年供水經」，像是每年除夕至初二會面臨民生用水量暴增，而初四、初五民眾開始出遊後，台水就須「換防」，改把防守重心放在民眾常出遊的供水弱勢區，例如高雄旗津、美濃，屏東東港、墾丁及小琉球等春節熱門風景區，面對今年農曆年較長假期及湧現人潮，台水也必須提前因應當地用水，以備不時之需。

經濟部水利署昨（25）日也分別前往石門、寶二、鯉魚潭、石岡壩及曾文等重要供水水庫管理單位，確保春節期間供水正常供應。

台水 春節

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