五機構看經濟 今年外冷內涼

隨著防疫措施鬆綁，今年春節期間許多賣場人潮眾多，但物價和利率直直起，都讓荷包縮水。綜合國內主要研調機構的看法，金兔年經濟恐是外冷內涼的一年。

「今年的全球經濟局勢比預期嚴峻，不確定性非常高」，蔡總統在元旦談話如此描述。

國內智庫對今年景氣看法亦趨保守，整體來說，將會是「外冷內涼」、「有感通膨」的一年，甚至，可能面臨一場「保2」（經濟成長率維持在2%以上）的經濟之戰。

台經中心：通膨很有感

國內主要預測機構皆認為今年消費者物價指數（CPI）年增率有機會回降至2%以下，中央大學台經中心執行長吳大任分析，去年高基期加上全球需求下降，國際大宗原物料價格持續下跌，這會使我進口物價壓力變小；但他指出，「去年通膨3%、今年2%，加起來就是5%，民眾薪水如果沒有增加，還是會很有感，難過上好日子」。

歐美升息大環境下，台灣經濟已先出現急症。吳大任指出，歐美去年大幅升息，已對家庭經濟影響很大，大砍消費支出，進而影響台灣出口，這已反映在近期我國外銷訂單及出口的衰退；更要擔憂的是，台灣出口占GDP比重高達七成，相較南韓只占五成，德國占五成，中國大陸占約二成，全球需求下降，對台灣衝擊更大。

中經院：

出口很不利

國際貨幣基金（IMF）預測，全世界今年將面臨比去年更「艱苦」的一年，美國、歐盟和中國大陸三大經濟體將同步趨緩，全球三分之一的經濟體將陷入衰退。中經院副院長王健全分析，這對台灣出口很不利。

王健全表示，過去兩年台灣搶了很多訂單，庫存也多，現在都在消化庫存，像消費性電子、工具機設備、電機設備產業等，消化庫存都要花比較久的時間，估計要到第3、4季，使得出口呈持續下滑。

中研院：年底才好轉

中研院研究員簡錦漢表示，美國經濟成長率有可能陷入衰退，歐洲景氣同樣低迷。中國大陸解封帶來的訂單需求，對台灣出口有正面挹注。不過，整體來看，台灣今年出口不會好，樂觀估計須到第3季好轉，「準備迎接暖冬」；悲觀的話可能要到年底，甚至是2024年第1季，才會見到「春暖花開」。

元大

寶華：盯OECD指標

元大寶華董事長葉銀華認為，出口不會只冷到上半年，第3季是關鍵觀察點，可先觀察OECD全球領先指標何時反轉。

台經院：保守看前景

無疑地，美國升息及解封後的中國大陸經濟走向是最大黑天鵝。「世界工廠」中國大陸在全球供應鏈扮演舉足輕重角色，台經院長張建一分析，大陸短期內感染人數暴增，仍會對供應鏈產生震盪；然而，大陸順利恢復生產、順利復甦未必全是好訊息，因為大陸經濟轉冷加上政府干預，CPI僅上升1.6%，一旦被壓抑多年消費需求快速爆發形成通膨，恐會帶動勞動成本增加，形成由大陸輸出的第二次全球性通膨。

張建一認為，當全球經濟趨緩，需求減少，相當多供應鏈為了解決庫存都會降價求售；同時，民眾和企業也形成通膨預期，可能就會面臨調薪壓力，卻又進一步推升生產成本，進入一個無限循環，因此外界預估今年景氣最差是在第2季，但實質上要更加保守。「台灣經濟冷多久，要看美國貨幣政策走向，看美國Fed何時停止升息，開始降息，」吳大任說，須等到美國通膨回降到一定程度，或是美國經濟衰退到一定程度才會停止升息，到那時，台灣經濟才有喘息的機會。