內需 反景氣循環衝投資

今年出口確定冷颼颼，內需有望保溫、撐起一片天？國內經濟學家幾乎異口同聲：「難！」；除了普發現金外，專家建議政府應採取「反景氣循環措施」，如擴大公建、擴大適用投資抵減，鼓勵民間企業於此時投資。

外界曾經以「外冷內溫」形容今年的經濟情勢，元大寶華董事長葉銀華認為，台灣要單靠內需抵銷出口衰退，並不太容易，終端需求下降也會影響內需，今年內需雖不致於很差，但能否保「溫」到足以抵銷出口衰退？「必須打一個大問號」。

吳大任認為，今年內需要保「溫」很困難。內需分消費及投資，全球不景氣加上升息，影響廠商投資意願，投資不易成長；疫情趨緩帶動民間消費，但出口衰退，無薪假或失業增溫，都會影響家庭所得，難以寄望今年內需要好。

中經院副院長王健全指出，民間消費之所以撐不起來，主要是目前只有住宿餐飲、觀光旅遊業熱絡，但產值占GDP僅10%，撐不起服務業。台灣社會M型化發展，有40%家庭是沒有儲蓄的，一旦遇景氣劇烈變動，很多家庭無法因應，政府預訂在開春後普發現金每人6,000元，這對中低收入家庭是不夠用的。

台經院長張建一則認為，這次疫情及後續通膨導致全球貧富差距更嚴重，與其「雨露均霑」普發給所有人，更應該要集中發消費券給中低收入戶，弭平擴大的貧富差距。

葉銀華指出，政府普發現金對經濟成長貢獻有限，民眾對未來預期不是那麼好時，就會自我調整，將現金存起來。

葉銀華表示，提振內需，重點在於國內實質投資，但今年投資動能會比大家所想還要再低一點，主要原因還是在終端需求下降；台積電、半導體產業整體投資雖會維持，但力道有多強？也將是觀察重點。

葉銀華建議，政府雖提出《產業創新條例》修正案（又稱台版晶片法），但未來應擴大租稅優惠範圍，不只是給予半導體產業，針對加大在台實質投資的企業，都應該給予更多租稅優惠。

王健全表示，今年經濟相當程度要靠擴大內需，包括民間消費及投資。

他建議政府要採取「反景氣循環措施」，擴大投資，包括加大由政府及國營事業主導的公共建設；在民間投資向來固定資本形成主力，為鼓勵民間於此低迷之際投資，政府亦應祭出誘因，如投資自動化或數位轉型享有投資抵減，同時搭配落日條款，如三、五年後落日。

王健全舉例，針對數位轉型，政府可以對企業人才訓練發行「數位券」，亦即補助民間企業找顧問公司培訓數位人才，錢就花到民間，也是一種擴大內需。

而為了刺激民間消費，他認為，可以適時適度調降證交稅，一來可以活絡股市，二來因為當沖增加，增加股市成交量，政府也可多收稅。