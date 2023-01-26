債務 企業違約風險升

美國升息步伐牽動台灣經濟。全球通膨高峰已過，但減緩速度可能不如預期，專家表示，美國聯準會（Fed）今年持續緩步升息，直到通膨獲得控制；台灣因今年經濟明顯轉差，台灣央行升息機率低。學者提醒，企業債務違約風險已升高。

「去年我建議央行不要升息，要讓企業有喘息機會，」中央大學台經中心執行長吳大任指出，通膨、持續升息的環境，對家庭和企業衝擊都是累積，若不小心周轉不來，就易引發系統性風險。

吳大任表示，2022年下半年景氣開始翻轉，訂單減少，營收下滑，加上央行升息，去年7月漲了一次電價，今年基本工資也漲，企業經營成本都是在增加，成本不斷墊高；而大部分製造業都有借貸，借美元的會更糟，若因營收下滑，致無法支付利息，債務違約風險升高。台灣製造業都是垂直分工體系，有一長串供應鏈，之間有很多交易，有一、二家無法還款，波及擴大，系統性風險就易浮出。

「全球通膨高峰已過，但減緩速度可能不如預期。」元大寶華董事長葉銀華分析，特別是服務業，由於勞工市場需求大於供給，工資往上漲。美國就是因為疫情大退休潮，勞動市場供給低、需求大，工資上漲，自然帶動服務價格。今年上半年美國Fed仍可能升息3碼，終點利率中位數5.1%，相當於5.1%至5.25%區間；至於台灣，2023年經濟預期會比2022年差，台灣央行升息機率是低的。

中經院副院長王健全觀察，美國目前商品價格已下跌，但服務業價格仍微升，如薪資及租金仍上漲，這種情況會讓整體通膨下跌所需要時間會久一點，可能要到下半年才會控制下來。美國就業市場並非真的很好，只是因為疫後很多人退休，勞參率下降，因此缺工嚴重。

他分析，美國為了避免重蹈1980年代停滯性通膨的覆轍，這次會先控制好通膨再降息，不會太快降息。美國Fed目標是通膨為2%，但「能控制到3%至4%就不錯了，估計通膨降至4%，就有機會停止升息」。