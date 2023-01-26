失業 最壞情況還沒來

目前國內失業率約在3.6%，相當平穩。隨著全球景氣趨緩，是否會使平穩失業率出現震盪？中經院副院長王健全表示，股價是領先指標，出口是同時指標。失業則是落後指標，現在無薪假慢慢浮現了，「最壞情況還沒來」，預期出現裁員減薪現象，今年失業率會比去年高。

台經院長張建一說，因出口衰退，可能短期內失業率與無薪假會跟著攀高；相反地，內需產業因為消費動能恢復，對勞動需求會增加很多；惟內需產業，包括餐飲、零售業薪資水準普遍低於出口產業，短時間可能會出現失業率攀升，平均薪資下降的狀況。

元大寶華董事長葉銀華表示，今年經濟成長率普遍認為會比去年差一點，可能使失業率往上，但台灣還不至於到景氣急凍、失業率大增的局面，今年失業率估計在4%以下。

今年景氣雖然急凍，但中研院研究員簡錦漢認為，台灣經濟成長率仍舊保2，今年失業狀況不至於太差，尤其後疫情時代，政府又將發放現金，在內需有撐下，就業市場將呈現「穩中透強」。

簡錦漢分析，服務業方面，在內需力道成長下，將帶動部分就業機會；製造業因國際景氣趨緩，連帶影響人力需求。在正負因素相抵之下，推測今年失業率大致持平。