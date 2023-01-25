快訊

把握明天好天氣！僅回暖1天寒流又報到 冷到連假結束

新內閣名單曝！陳建仁、鄭文燦組「仁燦配」 內政部長他接任

每三度電有一度綠電 風力、光電發電滲透破三成

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
大年初四風光合力發威，風光滲透率首度突破三成。台電提供
大年初四風光合力發威，風光滲透率首度突破三成。台電提供

大年初四「風光發威」，讓太陽光電及風力發電滲透率首度突破三成。台電表示，於今（25）日中午12時32分，太陽及風力瞬時發電量合計達623.3萬瓩，風光滲透率達到31.21%，相當於每3度電中，便有約1度是綠電。

台電指出，除了過年用電量低外，主因為2022年衝刺出史上最高的年度再生能源裝置量，因此能夠增加發電量。

台電指出，去年國內再生能源設置創新高，太陽光電部分模組配置量達2.5GW（10億瓦），是有史以來完成量最高的一年，透過漁電共生等模式，有效加快設置速率。

離岸風電方面，新增裝機量超過1GW，近幾年逐漸累積海事工程經驗，各業者將持續推進離岸風電進程。台電靈活運用抽蓄水力、時間電價、輔助服務及需量反應等彈性措施，配合精進傳統機組調度策略，維持夜尖峰穩定供電，並維持系統頻率及電壓穩定。

台電同時也感謝第一線工作同仁的努力成果，年假時每日超過4,000人次出勤人力，也是維持電網安全的重要支柱。

太陽光電 台電 離岸風電

延伸閱讀

4千人值班！蔡總統感謝台電維持供電 邁向2050淨零排放

經濟日報社論／能源政策失靈 如何安心用電

群創南科太陽能裝置 併網台電

主計總處：2022年11月底再生能源裝置容量 年增22.1%

相關新聞

「生物多樣性」成永續新關鍵字 2議題出現正面成效

繼「氣候變遷」之後，「生物多樣性」將成為下一個全球無法忽視的永續關鍵字。

活化閒置低度利用國有公用地 國產署3招自行主導開發

鑒於大面積國有土地日漸稀少，國有土地在無國土保育、公地公用情形下，國產署為活化閒置低度利用的國有公用土地，協商收回自行活...

三星搶先發表新機搶市 但專家不看好今年智慧手機市場

新年一開春，Android陣營的銷售大戰立刻登場，三星拔得頭籌，預計將在2月1日舉行Galaxy S23新機發表會，華為、小米等中國品牌則依舊選在MWC（行動通訊世界大會）期間發表新機。產業人士指出，智慧型手機產業已然飽和，加上今年高通膨態勢依舊，這讓品牌商選擇迅速開打、提早搶市，只不過，全球總體經濟挑戰依舊困難重重，今年智慧型手機市場表現恐難回到疫情前水準。

臺大財務金融類、專業管理類研習班課程

將專業知識運用於職場 提升您的競爭力 具備財務金融及專業管理的知識是每位職場人士不可或缺的技能。懂得投資理財，看懂財務報表，卻不知如何分析企業價值易錯失許多機會。若能開拓視野，檢視國際金融世界的

去年虎頭蛇尾 經濟成長不保3

主計總處昨（18）日公布去年第4季經濟成長率概估年減0.86%，不僅終結26季正成長，更是金融海嘯以來最大減幅。併計前三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。