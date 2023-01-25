每三度電有一度綠電 風力、光電發電滲透破三成

大年初四「風光發威」，讓太陽光電及風力發電滲透率首度突破三成。台電表示，於今（25）日中午12時32分，太陽及風力瞬時發電量合計達623.3萬瓩，風光滲透率達到31.21%，相當於每3度電中，便有約1度是綠電。

台電指出，除了過年用電量低外，主因為2022年衝刺出史上最高的年度再生能源裝置量，因此能夠增加發電量。

台電指出，去年國內再生能源設置創新高，太陽光電部分模組配置量達2.5GW（10億瓦），是有史以來完成量最高的一年，透過漁電共生等模式，有效加快設置速率。

離岸風電方面，新增裝機量超過1GW，近幾年逐漸累積海事工程經驗，各業者將持續推進離岸風電進程。台電靈活運用抽蓄水力、時間電價、輔助服務及需量反應等彈性措施，配合精進傳統機組調度策略，維持夜尖峰穩定供電，並維持系統頻率及電壓穩定。

台電同時也感謝第一線工作同仁的努力成果，年假時每日超過4,000人次出勤人力，也是維持電網安全的重要支柱。