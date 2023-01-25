活化閒置低度利用國有公用地 國產署3招自行主導開發

鑒於大面積國有土地日漸稀少，國有土地在無國土保育、公地公用情形下，國產署為活化閒置低度利用的國有公用土地，協商收回自行活化利用，近期已新增下列3招自行主導開發方式。

國產署表示，為利中央政府推動國家政策需要及掌握土地開發活化契機，行政院去年8月15日核定國產署辦理改良利用業務需要，同意核增職員預算員額12人，由國產署自行主導辦理開發國有土地。

國產署也新增3大自行主導開發方式，第一，指定產業公開招標設定地上權：因應近期中央政府推動國家政策，主動提出產業類別及標的，邀集中央目的事業主管機關瞭解產業發展需求後，指定產業類別自行辦理公開招標。

第二，指定產業媒合中央主管機關改良利用：配合近期中央政府推動國家政策，主動提出產業類別及標的，媒合中央主管機關改良利用國有土地。

國產署官員指出，已擇定宜蘭縣三星鄉及台東縣池上鄉2處國有土地，配合2050淨零政策與國立中興大學推動以碳匯（權）為產業，規劃於國有土地辦理新植造林，提升森林覆蓋面積及碳匯量。

第三，自行改良利發：自行辦理先期規劃評估個案國有土地最適宜引進之產業，透過公開招商方式，引進民間資金，帶動產業發展。這部分目前已初步篩選多處大面積國有土地，待排定活化優先順序後將陸續辦理開發事宜。

國產署強調，國產署將更積極透過活化國有資產，創造永續的國庫財政收入，並協助產業發展需要，提供就業機會，讓政府與民間共享活化國有資產的成果，貫徹「以財政支援建設，以建設培養財政」的政策目標。