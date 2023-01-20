最長春節連假出勤薪水怎麼算？勞工局提供4種情境換算

依勞動基準法規定，農曆除夕（即1月21日）及春節（大年初一至初三，即1月22日至24日）為俗稱的國定假日，南市勞工局提醒，雇主應依法給假並給薪，如徵得勞工同意於前開休假日出勤，工資應依法加倍發給。

勞工局長王鑫基表示，農曆除夕至大年初三皆屬國定假日，雇主應依勞動基準法規定給假並給薪，當日如適逢勞工休息日及例假者，則應由勞雇雙方協商擇日補假；雇主如徵得勞工同意於國定假日（補假日）或休息日出勤工作者，應依勞動基準法規定給付出勤工資。

另外，今年春節連假如適逢事業單位發薪日，也建議各事業單位與勞工協商提前發薪，讓勞工可以歡欣好過年，或至少應按照原定日期準時入帳，以符合法令規定。

台南市職安健康處處長李炫昌表示，為避免事業單位混淆，如事業單位比照「政府行政機關辦公日曆」出勤者，勞工局特別羅列下列4種情境，供事業單位參考運用：假設勞雇雙方約定薪資為月薪3萬6000元，則每日工資額為1200元，每小時工資額為150元。

台南市勞工局提醒春節期間出勤及工資相關規定。圖／勞工局提供

(1)勞工於春節連假期間均休假，雇主應照給每日1200元之工資。(2)若1月23日至26日有出勤之事實，於8小時內不論出勤多久，雇主均應再加給1日1200元之出勤工資。(3)如果是在1月20日、1月21日、1月27日或1月28日出勤，則雇主應以每小時150元為計算基礎，依實際出勤時數，分別以4/3倍(前2小時)、5/3倍(第3至8小時)及8/3倍(第9小時起)計給出勤工資。(4)1月22日及1月29日為例假日，除有天災、事變或突發事件之情形發生外，雇主不得使勞工出勤。

王鑫基進一步說明，若事業單位欲比照「政府行政機關辦公日曆」調整為10天春節連假，可依照「8周彈性工時」，於完備「有工會者，經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意」規定；如僱用勞工人數在3人（含）以下的微型事業單位，與勞工直接達成調整的合意，將1月7日休息日與2月20日上班日對調；1月27日上班日與2月4日休息日對調，即「1月20日、1月21日、1月27日及1月28日為休息日」；國定假日部分，1月21日（除夕）與1月22日（大年初一），由於適逢原本的休息日及例假，依法應行補假，補假日期為1月25日及1月26日，即「1月23日、1月24日、1月25日及1月26日為國定假日」；而「1月22日及1月29日為例假日」，形成10天連續假期。如雇主因工作上之需要，徵得勞工同意，在這次連續假期中有出勤情形者，應依各日性質給薪。

李炫昌提醒，由於各事業單位之營運方式及排班態樣多元，例假或休息日不見得均排定於星期六及星期日，國定假日補假日期也有所不同，個案上仍有差異，雇主應就各該假別的期日，與勞工明確約定，以利釐清勞工出勤工資的給付標準，減少爭議發生。