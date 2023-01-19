全心醫藥新一代免疫檢查點強化劑 一期臨床啟動

全心醫藥今（19）日宣布，針對該公司開發的新一代免疫檢查點強化劑ALTB-268，對於治療潰瘍性腸炎患者的臨床一期試驗已正式啟動。這項藥物將可在今年上半年一期臨床預期的中期數據，檢查健康受試者的安全性和耐受性，隨後並要啟動二期臨床試驗對潰瘍性腸炎患者的治療。

全心醫藥表示，ALTB-268是新一代PSGL-1活化型抗體，可作為免疫檢查點強化劑（Immune Checkpoint Enhancer, ICE），通過調控T細胞平衡的自然機轉功能，誘導T細胞回歸正常的耗竭和凋亡，進一步清除長期過度活化的T細胞。PSGL-1在調節後期、長期過度活化的T細胞中扮演著關鍵作用。

全心總裁兼執行長周慧泉表示，ALTB-268對潰瘍性腸炎患者在臨床一期試驗中第一位受試者的給藥，代表了全心醫藥的一個重要里程碑，公司期待新一代皮下注射 ICE ALTB-268 的臨床潛力得以發揮。

周慧泉並說明，將 ALTB-268 帶入臨床試驗以評估其安全性和耐受性，將為免疫性疾病（包括潰瘍性腸炎）的患者提供一種不僅是更方便給藥的劑型，而且可能是更持久和有效治療選擇的第一步。ALTB-268臨床一期試驗建立在先前已經過臨床驗證的作用機制和臨床前實驗數據的良好基礎之上，這些數據顯示了ALTB-268消除致病性慢性T細胞的效力有所提高。 相信 ALTB-268 可以對慢性自體免疫性疾病和慢性發炎性疾病患者有效，可以在未有醫療方式的多種病症需求中，實現「一產品多項化」（Pipeline-in-product）的潛力。」

全心正式啟動 ALTB-268臨床一期試驗，在健康志願者中進行的臨床一期試驗是一項隨機分派、雙盲、單劑量和多劑量遞增研究，旨在評估 ALTB-268 的安全性、耐受性、藥物動力學/藥理學和免疫原性。

除了 ALTB-268 的臨床進展外，全心醫藥於2023年1月10日出席Biotech Showcase™ 2023，並在該會議中介紹公司概況，周慧泉重點介紹最近完成的里程碑，包括在美國血液學會（ASH） 2022年會所發表之第一代ICE ALTB-168對於治療急性移植物抗宿主病（SR-aGVHD）第1b期臨床試驗成功結果、新一代ALTB-268 獲美國FDA核准新藥臨床試驗（IND）、以及啟動ALTB-268對於治療潰瘍性腸炎患者臨床一期試驗。

此外，芝加哥大學 Joseph B. Kirsne 醫學教授及全心醫藥科學顧問委員會成員之醫學博士David T. Rubin，將在美國時間2023年1月19日至 21 日在科羅拉多州丹佛市舉行的Crohn’s & Colitis Congress大會上發表ALTB-168（Neihulizumab）的臨床二期試驗結果。關鍵數據亮點為「8+2療程方案 」在14名登記受試者中，在第12周，有7名（50%）受試者獲得臨床反應以及29% 獲得臨床緩解。這個臨床结果替新一代的ALTB-268 奠定了科學及開發基礎。