朝野都說「現金趕快發」卻踢皮球 誰擋民眾財路？

是誰讓全國民眾遲遲拿不到現金？普發現金各界佇望，但立法院17日的聯席審查卻讓輿論大開眼界：民進黨痛批國民黨拖延時程，讓民眾4月初才能拿現金，國民黨也質疑民進黨拿強化韌性預算空白授權，不能這樣通過。兩黨互踢皮球下，即使各自都不斷強調要「快」，卻與民眾的期待有很大的落差。但執政黨挾人數優勢包裹2千億預算，才會讓外界有這麼大的疑慮。

大家都說要趕快發

由於我國去年稅收超徵4950億，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌先後在1月3、4日宣布，拿出其中3800億，其中1400億將全民普發6000元、400億以備不時之需，1000億撥補勞健保與1000億強化社會經濟韌性。國民黨團當時就主張普發1萬元現金，且要拚在過年前發放，顯示其迫切之心。

但民進黨總召柯建銘5日表示，普發現金需有法源依據並提出預算案，還要備詢，不可能透過臨時會完成，而國民黨團9日ㄏ提出法源送到立法院議事處後，行政院才在12日壓線通過《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案》，行政院發言人羅秉成還信誓旦旦地說，如果立院儘速通過，行政院也會儘快發放現金。

藍綠都發下豪語

藍委賴士葆曾在5日表示，只要將原定13日結束的立院會期延長到19日就有機會，「16到19日這幾天絕對審得完特別預算」。民進黨立委管碧玲17日則說，若特別條例在19日三讀且免協商，行政院院會於2月9日通過特別預算並函送立院審查，數位部同步建置發放系統，就能在2月28日開始發放，無論藍綠都許下了快速發現金的承諾。

但等立法院17日併案審查「全民共享」特別條例時，國民黨認為1000億的強化韌性特別預算太多空白授權，規避國會監督，因此希望全民優先普發1萬元現金，最後雖然特別條例出經濟委員會，但條文名稱、法規都留到黨團協商才要確認，民進黨立院總召柯建銘就批評國民黨，可能要到4月中才有可能發現金，令外界錯愕。

發現金要等到4月？

如今對於怎麼發現金，兩黨各執一詞，但民眾從原本的年前拿現金、過年後拿，到後來變成2月底，甚至到4月中，朝野各黨、行政院都說要讓民眾「快點」拿到現金，但在各種政治角力下，反而讓發現金的時程「慢」了下來，民眾難以了解這樣的邏輯矛盾，只會對兩黨有更多的不滿。

民眾黨立委邱臣遠受訪時說，還稅於民已經談了1個多月，行政團隊卻在12日才壓底線送特別條例進立法院，而在其中還有2千億預算還是包山包海的空白授權，民進黨企圖透過包裹審查、綁架在野黨相當明顯，而在國民黨使用議事規則阻擋，藍綠互相鬥爭下，讓年前發現金變成非常困難。他直言，2千億空白授權是民進黨用來填補錯誤能源與社福政策，特別預算應該確實嚴審，執政黨也不該綁架在野黨，才能讓發現金順利進行。

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